1 ст. л. кокосового масла Четверть ч. л. мёда Шепотка морской соли Средство поможет вам отдохнуть, уснете на всю ночь – не просыпаясь. Его состав снижает гормоны стресса, которые будят нас среди ночи или вовсе не дают заснуть.Принимать можете как вам удобно. Смешайте все составляющие сразу и проглотите, запив водой. Или по отдельности: сначала масло, потом мед. Соль разведите в стакане с водой и запейте.питает наш организм всю ночь. Если употребить его на ночь не будете просыпаться от желания покушать. Также масло препятствует увеличению сахара в крови, что часто является причиной плохого сна.помогает расслабиться и уснуть. Питает мозг гликогеном, который содержится в печени. Когда печень недополучает это вещество, надпочечники вырабатывают больше гормона стресса и адреналин. Переизбыток этих гормонов приводит к проблемам со сном.— еще одно полезное вещество, для снижения гормона стресса. Правильное содержание натрия в крови уменьшает выработку адреналина. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!