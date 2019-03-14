Скриншот с видео "Ураз Райса Мухадесовна - профессор и заведующий стоматологический кафедры ЗКГМУ им. Марат Оспанова. Мало того что платим 800 тысяч за учебу, да ещё и туалеты убираем!!!", - такой пост и видео, где преподаватель медуниверситета требует, чтобы студентка мыла полы в туалете, появился в сети. На видео женщина средних лет в халате и с бейджем говорит девушке, что надо вымыть в туалете, та отказывается. За считанные часы пост набрал около 80 тысяч просмотров. Комментаторы возмущались тем, как обучают будущих врачей. Пресс-служба Западно-Казахстанского медицинского университета прокомментировала видео. - По решению руководства ЗКМУ им. Марата Оспанова были приняты меры по расширению учебной площади для стоматологического факультета, выделены три дополнительных этажа, а также открыт симуляционный центр. В связи с проведением капитального ремонта в данных помещениях было принято решение провести субботник с участием профессорско-преподавательского состава факультета и студентов старших курсов. Сейчас решением ректора университета создана комиссия, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам будут приняты соответствующие меры, - сообщила пресс-служба университета. aCsVmioY__0 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.