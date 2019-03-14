Асфальт провалился примерно пять дней назад. Для того чтобы она была заметна для водителей, в нее поместили старую дверь и оградили сигнальной лентой. Как рассказал руководитель пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев, возле колледжа по Аманжолова провалился колодец. - Этот колодец принадлежит "Казахтелекому", они об этом знают, провал должны заделать, - пояснил Айдар Менеев. Стоит отметить, что в настоящее время колодец присыпали снегом, а рядом с ним образовалась еще одна дыра. Вечером, 14 марта, Западно-Казахстанский технический узел местных сетей Западной РДТ сообщил, что в связи с обильным таянием снега, произошла осадка грунта вокруг колодца по ул. Аманжолова,106. 14 марта в первой половине дня проведены работы по восстановлению просевших , грунтовых масс.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.