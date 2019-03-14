Об этом рассказал председатель Западно-Казахстанского областного суда Бек Аметов на региональной службе коммуникации. По словам председателя Западно-Казахстанского областного суда Бека Аметова, в 2018 году под руководством верховного суда в республике проделана огромная работа. - Основная цель всех наших проектов под названием «Семь камней правосудия» - упростить доступ к правосудию. Все эти проекты нацелены на то, чтобы граждане, пришедшие в суд за справедливостью, получили ее максимально в плотном объеме. В последнее время особое внимание уделяется институту медиации. В нашей области первой по республике утверждено положение о Совете Биев, постановлением акима утверждено и введено в действие, - пояснил Бека Аметов. Также председатель Западно-Казахстанского областного суда отметил, что во всех 12 районах ЗКО созданы Советы Биев. - Еще его создали в трех пригородных округах: Зачаганск, Круглозеное, Деркул. Мы работаем над тем, чтобы создать Советы Биев и в городе, для того чтобы снять напряженность, уровень конфликтности в самом городе, поскольку порядка 84% гражданских дел рассматриваются городским судом гражданского судопроизводства и специализированным экономическим судом. 56 % административных дел рассматривается специализированным административным судом. Больше половины уголовных дел рассматривается городским судом, значит, в городке концентрация споров и конфликтов намного выше чем в сельских районах, - отметил Бек Аметов. Между тем, Бек Аметов рассказал что за 2018 год было рассмотрено 4,5 миллиона дел и материалов, среди них порядка двух миллионов санкционированные действия и решения судебных частных исполнителей. - Законодательно вводим новое положение в гражданском процессуальном законодательстве, которое подразумевает прежде чем обратиться в суд, вы обязаны предпринять меры досудебного регулирования, то есть суды на законном основании будут отказывать в принятии заявлении, предложив идти отрегулировать данный спор вне судебном порядке через медиаторов, Совета Биев, нотариусов и адвокатов, - пояснил Бек Аметов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.