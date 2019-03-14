- 12 марта 2019 год, вот так беспрепятсвенно выносят оградки со старого кладбища город Уральск. Грузят в "Газель" уже не первый раз, и люди, приходя на родительский день, удивляются, куда пропадают оградки, притом, что ворота кладбища закрываются с недавнего времени, - говорит за кадром женщина. - Вот они все грузят и грузят. Видимо, заготавливают их, а потом приезжают и забирают. Все это видят и все молчат. Однако директор городского кладбища Владимир Квитков заявил, что оградки с кладбища выносят их рабочие. - Там все законно, никакого воровства нет. Все бесхозные могилы мы убираем сами, там даже нет памятников и надписей. Эти оградки мы сдаем в пункт приема металла, а на эти средства ставим новое ограждение, а летом планируем сделать тропинки, - пояснил Владимир Квитков.

whP1OXky6QI

