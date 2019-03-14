В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции по Атырауской области в городе Атырау задержаны двое местных жителей, у которых изъято 7 кг марихуаны. - Подозреваемые взяты под стражу. В отношении них начато досудебное расследование по статьям 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта" и 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщили в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.