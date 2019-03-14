В прошлом году прошло обновление ранее действующей программы «Сыбаға», в рамках реализации которой крестьянские хозяйства могут получить кредиты на покупку племенного скота. Важно, что помимо льготного финансирования фермер получает от государства субсидии. Так, к примеру, хозяйство получит по 225 тысяч тенге за каждую голову импортированного скота. Кроме того, субсидии удешевляют ставку кредитования с 14 до 4 процентов годовых. Таким образом, в прошлом году было профинансировано 2160 голов крупного рогатого скота, и по направлению развитие овцеводства — свыше девяти тысяч голов. - Кроме реализации программы «Сыбага», агрокредитная корпорация выдает займы по развитию массового предпринимательства. В 2018 году на развитие сельского предпринимательства было выдано кредитов на сумму порядка одного миллиарда тенге, - рассказал директор ЗКФ АО «Аграрная кредитная корпорация» Ерлан Нысангалиев. Наиболее активными участниками программы на сегодняшний день являются Жангалинский, Казталовский и Акжайыкский районы. Обновленная программа намечена на рост экспортного потенциала нашего региона в сфере сельского хозяйства. Планируется, что ежегодно количество финансирования импорта племенного крупного рогатого скота будет увеличиваться в два раза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.