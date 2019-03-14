Сейчас Арену Гюрбойоглы 3 года 7 месяцев. Он с легкостью понимает и хорошо разговаривает на двух языках - русском и английском. Его мама Екатерина Сатканова считает, что во многом это заслуга специалистов развивающего центра «Бэби-клуб».
Про "Бэби- клуб" она услышала три года назад от своей подруги, которая живет в Москве.
- У нас с подругой дети - ровесники. Однажды они попали на пробное занятие «Бэби-клуба». Она была в полном восторге, так ей понравились занятия в этом клубе! Аренчику на тот момент уже было 8 месяцев, и мы подыскивали подходящие его возрасту занятия. Но, к сожалению, все "развивашки" в нашем городе начинают обучать детишек только с 1-1,5 года. И тут совершенно случайно в зоопарке попадается объявление о «Бэби-клубе», буквально на следующий день мы пришли на пробное занятие и остались, - говорит мама Арена.
По ее словам, окружающие сходились во мнении, что посещение развивающих курсов в 8 месяцев слишком рано.
- Все мне говорили: ну как же так? Он ведь такой маленький, а вы отдали его на учебу. Но не стоит опасаться начала занятий в столь раннем возрасте. Тут никто не сажает малыша за парту и не спрашивает у доски домашнее задание, - улыбаясь говорит мама мальчика. – Занятия проходят совместно с родителями, до тех пор пока ребенок сам не решит отпустить маму. Обучение проходит в процессе игры. В этом возрасте не нужно искусственно стимулировать интерес ребенка к учебе, все происходит очень органично, само собой. Нужно видеть их глазки, с каким интересом и любознательностью они узнают новое. С ними занимаются внимательные специалисты с отличной методикой и раздаточным материалом.
Мама мальчика говорит, что Арен намного усидчивее своих сверстников и это, конечно же, благодаря занятиям здесь и методике, по которой они ведутся.
- Мамы со стороны говорят, что мой ребенок спокойный, и с ним легко заниматься. Но Арен, он такой же как и все дети, он хулиганистый и также «стоит на ушах», как и любой другой мальчишка. Однако занимается он с удовольствием. Мы никогда его не заставляем заниматься насильно, самое главное правило - завершить занятие до того как он устал. И в «Бэби-клубе» дети не успевают уставать, на занятии идет постоянная смена деятельности: то они учатся, то играют, - отметила Екатерина.
У Арена двуязычная семья и уже месяц он посещает группу английского языка.
- Так как в семье мы разговариваем на двух языках, мы решили его отдать и на занятия английского языка. В три года он заговорил предложениями на нем, - отметила Екатерина.
Мама мальчика рассказала, что ребенок посещает только "Беби-клуб".
- Было время, когда мы отдали его в садик, но в скором времени забрали его оттуда. Я считаю, что садик не является основой развития ребенка. При условии, что ребенок не сидит целыми днями дома, общается с другими детьми, а семья ведет интересный, активный образ в жизни. Это услуга, которой пользуются некоторые семьи, потому что она им по тем или иным причинам необходима. Нашей семье это не пригодилось. Для Арена вполне достаточно «Бэби-клуба». Посещая его один раз в неделю, мой сын изучает буквы, цифры, проходит чтение и написание. В первую очередь, мне нравится, что здесь к каждому ребенку индивидуальный подход. В клубе не делают детей «удобными» и послушными только потому, что так принято в какой-то системе, с большим уважением относятся к каждой особенности ребенка. Дети на занятиях могут и пошалить, и показать свой характер, при этом никто на них не будет ругаться и кричать. Самое интересное – при таком отношении к детям они не хулиганят и на занятиях царит дружелюбная и уважительная атмосфера, - рассказала Екатерина.
