По инициативе Министерства энергетики в августе 2018 года произошло дерегулирование цен на летнее дизтопливо. Стоимость на этот вид социально-значимого топлива была отпущена в свободное плавание. Основной причиной для такого шага Правительства стала разница в ценах с соседними государствами где его стоимость выше на 25-40%, чем в Казахстане, что приводило к вывозу «дизеля» в страны ЕАЭС. По официальным данным в 2018 году Казахстан закончил модернизацию трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и теперь полностью обеспечивает себя нефтепродуктами класса К4, К5. Обеспеченность внутреннего рынка в 2018 году составила: по бензину всех марок - 93,2%, по дизтопливу - 91,1%, по авиакеросину - 62%. Существенно сократилась зависимость поставки нефтепродуктов из России. Представителем Министерства энергетики заявлено о снижении импорта дизтоплива до 40 тысяч тонн, авиационного керосина до 0. Несомненно, проведена большая работа по насыщению рынка моторного топлива отечественной продукцией и сегодня можно говорить о почти полном закрытии потребности. В то же время, фракция «Народные коммунисты» отмечает, что если с увеличением производства топлива и различными мерами по защите внутреннего рынка за 2018 год цены на бензин АИ-95/96 и АИ-92 сократились до 5%, то цены на летнее дизельное топливо поднялись на 21.9%, на зимний дизель на 26.2%. Как правило, большая часть перевозок грузов и пассажиров производится транспортом на дизельном топливе, это сразу же сказалось на росте стоимости услуг и в 2018 году тарифы на перевозки всеми видами транспорта выросли сразу на 31,8%. Фракция «Народные коммунисты», учитывая негативное воздействие стоимости дизельного топлива на конечные цены для казахстанцев и развитие реального сектора экономики, считает, что в снижении цен на «дизель» нуждается более широкий круг потребителей и предлагает Правительству уменьшить размер акцизов, а также ввести полный запрет на вывоз дизельного топлива за рубеж. Просим рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.

Члены фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова М. Магеррамов В. Косарев И. Смирнова Т. Сыздыков