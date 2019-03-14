Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова встретилась с многодетными семьями и выслушала их просьбы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 марта во время своей рабочей поездки в западный регион вице-министр Гульшара Абдыкаликова и аким области Алтай Кульгинов побывали в гостях у многодетных семей Уральска. По словам жительницы города Саиды Айтмухановой, они с мужем воспитывают шестерых детей, четверо из которых являются учащимися школ. – Мы воспитываем шестерых детей. Старшей дочери 22 года, она работает в сельской школе методистом. Старшему сыну 20 лет, он недавно вернулся из армии. Но никак не может найти себе работу. До армии учился в училище, но закончить его не смог, да и восстанавливаться на учебе не стал. Говорит, хочет работать и помогать нам. Остальные дети еще учатся в школе. Муж также безработный, документы сдал в несколько учреждений, но ответа до сих пор нет, зарегистрировался на бирже труда в качестве безработного. Нам нужна помощь в трудоустройстве мужа и сына, - рассказала Саида Айтмуханова. Выяснилось, что в очередь на жилье семья встала в 2007 году, а квартиру получила спустя 10 лет - в феврале 2017 года. – Мы получили арендное жилье. В месяц платим по 43 тысячи. Сама работаю в детской многопрофильной больнице медсестрой. Получаю пособие как многодетная мать. Очень рады, что в скором времени нам увеличат размер пособий, - говорит женщина. Гульшара Абдыкаликова, выслушав просьбы семьи, отметила, что в данный момент государство создает все условия для того, чтобы граждане смогли получить бесплатное профессиональное образование. – Вашему сыну советую получить бесплатное профессиональное образование. Если он служил в армии, то трудоустроить его не составит труда. Супругу вашему тоже следует обратиться в соответствующие органы, где ему также помогут найти работу, - заявила вице-министр. Глава региона также пообещал семье помочь с трудоустройством. Напомним, 13 марта Западно-Казахстанкую область с рабочим визитом посетила правительственная комиссия, в состав которой вошли заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова, министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель комитета министерства индустрии и инфраструктурного развития Мархабат Жайымбетов и секретарь партии "Нур Отан" Каныбек Жумашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА