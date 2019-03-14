Стоит отметить, что министр отправился в районы ЗКО, причем вместе с членами проектного офиса «Ақжайық – адалдық алаңы» и Общества содействия пациентам. Так, при посещении Теректинской и Бурлинской РБ глава минздрава сразу отметил, что основная проблема в Западно-Казахстанской области - нехватка участковых врачей общей практики. Для решения этой проблемы в село будут направлены молодые специалисты - выпускники этого года, так как вступил в силу закон, предусматривающий обязательную трех летнюю отработку государственных грантов по направлению госкомиссии. К примеру, в Бурлинском районе акимат готов предоставить служебное жилье для 10 молодых специалистов. В Теректинском районе будет решаться вопрос о строительстве новой районной поликлиники. Были ознакомлены с системой Триаж (сортировка пациентов) в экстренных ситуациях, которая внедряется в районных больницах страны с целью улучшения качества медицинской помощи. В ходе визита ознакомились с работой участковых врачей. Также Елжан Биртанов особо подчеркнул вопрос о повышении заработной платы на 30%, которое коснётся работников здравоохранения Во второй день рабочей поездки в ЗКО внепланово посетили больницу района Бәйтерек. Как и в других районах, министр встретился с коллективом больницы, рассказал о новых социальных мерах «Әлеуметтік қамқорлық». Побеседовали с узкими специалистами, поинтересовались уровнем социальной удовлетворенности и материальной заинтересованности. Для молодого врача приемного отделения, работающей в больнице всего полгода, министр провел экспресс-экзамен на знание навыков оказания первой медицинской помощи, ИВЛ, интубации и применения метода ABC: Air way open — восстановить проходимость дыхательных путей; Breathe for victim — начать ИВЛ; Circulation his blood — приступить к массажу сердца. Врач, несмотря на свой небольшой опыт уже неоднократно сталкивалась с тяжелыми ситуациями и применяла различные методы оживления.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.