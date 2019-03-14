Сегодня, 14 марта, прошел брифинг в региональной службе коммуникаций на тему "Паводковая обстановка и противопаводковые мероприятия в ЗКО", где приняли участие заместитель руководителя РГП "Казгидромет" по ЗКО Данияр Исмурзин и заместитель руководителя ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов. На брифинге Данияр Исмурзин рассказал, что морозы ожидаются в ближайшие три дня. - Уже на следующей неделе ожидается теплый фронт. Промерзание грунта по Уральску составляет 10 сантиметров, уже через пару дней вода не должна оставаться на поверхности земли, - отметил Данияр Исмурзин. Заместитель руководителя ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов добавил, что на сегодняшний день вывезено 1,3 миллиона кубометров снега. - При проведении противопаводковых мероприятий на реках Чаган и Деркул было пробурено 16 тысяч 760 лунок и прорезано льда на общей площади 129 470 квадратных метров, - пояснил Акылбек Ахметжанов. - Откачано 14 945 кубометров талых вод. Стоит отметить, что по области обстановка стабильная. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.