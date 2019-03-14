Научно-экспертный совет при Ассамблее народа Казахстана создан по поручению Елбасы 28 января 2009 года. В настоящее время научно-экспертные группы созданы и работают во всех областных центрах и городах Астана, Алматы и Шымкенте. Основными задачами этой группы является координация научно-исследовательских работ в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе, содействие усилению роли Ассамблеи как гражданского института в развитии демократии, укреплении целостности Казахстанского общества, достижении межэтнического согласия. В состав научно-экспертной группы ЗКО вошли ЗКГУ имени М.Утемисова, ЗКАТУ имени Жангир хана, ЗКИТУ, научно-исследовательский комплекс «КазИИТУ». 14 марта в заседании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа КазахстанаЗКО Гайса Капаков, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима области Медхад Камбетов, члены научно-экспертной группы АНК, молодежного движения, а также гости. В ходе заседания завкафедрой АНК Турар Шайхиев рассказал о плане работы научно-экспертной группы АНК ЗКО и кафедры АНК по научно-экспертному сопровождению деятельности областной ассамблеи на 2019 год. Руководитель центра социологических исследований ЗКГУ имени М.Утемисова Павел Добряев сообщил собравшимся об итогах проведенного в 2018 году исследования эффективности работы советов общественного согласия областной ассамблеи. Проректор по учебной работе ЗКИТУ Жаскайрат Ерназаров выступил с докладом о ходе проведения научных исследований по этнографии населения ЗКО в 2018-2019 годах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.