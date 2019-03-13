13 марта регион с рабочим визитом посетила правительственная комиссия, в состав которой вошли заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова, министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель комитета министерства индустрии и инфраструктурного развития Мархабат Жайымбетов и секретарь партии "Нур Отан" Каныбек Жумашев. Как сообщила Гульшара Абдыкаликова, в данный момент правительство ведет активную работу по исполнению всех поручений главы государства, которые он озвучил во время съезда партии "Нур Отан". – Цель нашего визита в вашу область - провести разъяснительную работу среди населения по поручению главы государства. Президентом были поставлены три блока вопросов. Первый блок - это поддержка нуждающихся, малоимущих семей, повышение заработной платы низкооплачиваемых работников. Второй блок связан с предоставлением жилья и повышения качества медицинских услуг и образования. Третий блок - региональное развитие, дороги, водоснабжение, обеспечение электроэнергией, - рассказала заместитель премьер-министра. По словам Бердыбека Сапарбаева, с 1 июля 2019 года от 15 до 30% будет повышена зарплата работников бюджетной сферы, у которых низкая заработная плата. – В эту категория входят работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы. Это методисты, психологи, воспитатели, санитарки, слесари, сантехники, электромонтеры. Следующее направление - это назначение АСП. Если раньше эта сумма составляла 14849 тенге, то теперь это цифра будет равна 20789 тенге. В ЗКО около 24480 человек будут получать адресную социальную помощь, - отметил министр труда. По словам Куляш Шамшидиновой, в стране за три года планируется построить 190 школ. – В ЗКО в данный момент ведется строительство трех школ для разгрузки трехсменных школ и аварийных. Эта работа будет продолжена, - сообщила министр. По словам Елжана Биртанова, повышение зарплаты на 30% коснется и участковых врачей. Выяснилось, что в ЗКО в очереди на жилье стоят 1134 многодетных семьи, и в 2019 году планируется выдать 1443 квартиры. Стоит отметить, что на заседание были приглашены жители региона, в том числе и многодетные матери, которые смогли напрямую задать свои вопросы членам правительственной комиссии. Так, по словам жительницы города Данагуль Бекесовой, недавно ей было выдано временное жилье. – У меня четверо детей, мужа нет. Нам выдали одну комнату в общежитии, туалет и кухня общие. Дети разнополые, поэтому прошу выдать мне трехкомнатную квартиру. Первоначальный взнос у меня есть. Помогите мне получить жилье, - заявила женщина. На это Алтай Кульгинов ответил, что недавно разговаривал с женщиной и с её проблемой знаком. – Во время открытого акимата вы сказали, что вам негде жить. Поэтому мы выдали вам временное жилье. Мы поможем вам оформить ребенка в детский сад. Пособие в 20789 тенге вы будете получать вовремя и на каждого ребенка, - заявил глава региона. По словам другой многодетной матери Гулбахар Буранбаевой, главной её проблемой также является отсутствие жилья. – Я приехала из села Макарово. 14 февраля была на приеме у акима области. Мой дом 1957 года постройки и комиссией был признан аварийным. Сейчас в одной комнате живут семь человек. В сельском акимате сказали, что в селе Макарово дома строиться не будут. Дома будут строить в селе Переметное, но чтобы получить там жилье, нам нужна прописка и снова встать в очередь на жилье. Что мне делать? У меня пять детей, двое из них студенты и обучаются на платной основе. Денег у нас нет, - рассказала женщина. Глава региона ответил, что по закону человек должен жить по месту прописки и там же вставать в очередь на жилье. – Сейчас в акимате готовится социальная карта малообеспеченных и многодетных семей. Положенную вам помощь мы окажем в полном объеме. Что касается жилья, то нам нужно привести в порядок списки очередников, и в ближайшее время мы постараемся вам помочь, - отметил Алтай Кульгинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.