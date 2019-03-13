Гульшара Абдыкаликова прибыла в Уральск с рабочим визитом 13 марта, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра страны Гульшара Абдыкаликова посетила ряд объектов, среди которых центр обслуживания населения, межведомственный центр социальных выплат и центр занятости. Гульшара Адбыкаликова лично поинтересовалась у граждан, по каким вопросам обращаются и довольны ли работой центра. Нареканий со стороны посетителей не было. После чего Гульшаре Адбыкаликовой продемонстрировали работу Telegram-бота, который был запущен 8 марта этого года. - Это очень удобный способ связи. Могут писать многодетные и те, кто нуждается в социальной помощи. Им необходимо ответить на 10 вопросов. Мы сделали их не сложными, чтобы не перенагружать людей. Адрес необходимо указать, место работы, сколько детей и какая помощь нужна, - рассказал руководитель управления цифровизации ЗКО Сакен Нуртазаев. Делегация, в составе которой также был министр труда и социальной защиты Бердибек Сапарбаев, находясь в межведомственном центре социальных выплат, поинтересовался у руководителя, что изменилось после того, как часть функций были переданы центру обслуживания населения. - Скажите, лучше стало? - обратился Сапарбаев к руководителю межведомственного центра. Руководитель центра ответил, что об этом рано пока говорить и это сложный вопрос. После посещения межведомственного центра социальных выплат делегация отправилась на встречу с населением в областной маслихат. В областном маслихате делегация встретилась с жителями ЗКО. Так, на встречу пришли многодетные матери, которые обратились со своими проблемами. Аким ЗКО Алтай Кульгинов ответил, что знаком со всеми проблемами и они будут решены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Виктор МАКАРСКИЙ