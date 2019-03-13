По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, днем -2 градуса, ночью также -2 градуса. В Атырау переменная облачность, днем 10 градусов выше нуля, ночью +4. В Актобе днем пройдет дождь, в течение суток температура воздуха составит 3 градуса выше нуля. В Актау переменная облачность, днем 12 градусов тепла, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.