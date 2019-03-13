Жительница дома №4 по улице 25 Чапаевской дивизии Алла Джумагалиева заявила, что контейнеры в их дворе установлены неправильно. - В нашем дворе мусорку поставили вопреки здравому смыслу, а именно в низшей точке двора. Вокруг - пустырь. В прошлом году я не раз обращалась в акимат и просила обратить на это внимание. По весне каждый год, даже не обильно богатый вешними водами, пустырь заливается талыми водами. Мусор к этому времени не вывозится, так как машины не могут проехать к этой точке, в принципе, как и сейчас. Ждем, чтобы его вывезли неделями. И все отходы начинают плавать. Это отвратительное зрелище, которое, кстати, наблюдает наш аким из своего окна. Если ему это безразлично, то мне неприятно, - возмущается женщина. Кроме того, Алла Джумагалиева рассказала, что мусорные контейнеры раньше находилась в соседнем дворе. - Знаете, было очень удобно для всех нас, идешь на работу, выкинул мусор. Но так как там землю отдали под индивидуальное строительство, мусорку перенесли. Кое-как мы добились, чтобы ее огородили, но это не спасло нас от бесконечной грязи во дворе, - говорит женщина. По словам акима Зачаганска Адильбека Кадырова, вся неубранная территория будет очищена. - Кроме того, в этом дворе мы провели благоустройство, летом планируем сделать тропинки. То, что мусор не вывозится, это, конечно, вопрос к «Орал Таза Сервис». Я думаю, долго такая ситуация не продлится. К мусорным контейнерам дорогу обязательно прочистим, чтобы машины смогли вывозить отходы, - пояснил Адильбек Кадыров. В "Орал таза сервис" пояснили, что на самом деле по данному адресу 4 дня не вывозился мусор. - Мусор не вывозится с данной точки, потому что нет подъездного пути к контейнерам. Акимат Зачаганска мы поставили в известность, теперь ждем пока почистят дорогу, - отметили в "Орал Таза Сервис".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.