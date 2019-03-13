Женщина разбила окно и вытащила четверых детей на улицу. Когда осталось вытащить 5-летнюю дочку, мама из-за отравления угарным газом упала в обморок. - Я как раз в 9 утра ушел на работу, а старшая 15-летняя дочь вышла к соседям. Пожар где-то в десять начался. Хорошо, что дочка вовремя прибежала домой. Она и вынесла супругу и младшую дочь, - рассказывает отец семейства Зейнулла Бекмагамбетов. От дома после пожара ничего не осталось. Сгорели и документы, говорит хозяин. Чиновники выделили погорельцам с шестью детьми временное жилье – двухкомнатную квартиру. - Будем выделять землю и за счет спонсоров поможем со стройматериалами для новго дома, - рассказали в акимате города Актобе. Самому младшему ребенку 4 года. Старшей – 15. Из супругов работает только муж.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.