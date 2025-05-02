Вопрос численности сайгаков и меры по защите фермеров власти области обсудили за круглым столом.

Фермеры Западно-Казахстанской области уже не раз жаловались на сайгаков. Животные заходят на поля и пастбища, вытаптывают и поедают посевы, предназначенные для кормления скота. Аграрии утверждают, что из-за этого теряют миллионы тенге. Больше всего страдают хозяйства Жанибекского, Бокейординского, Жангалинского и Казталовского районов. По словам фермеров, сайгаки не боятся ограждений, даже электрических, и спокойно заходят на поля. Некоторые из-за убытков готовы полностью отказаться от ведения сельского хозяйства.

Фермеры давно требуют начать контролировать численность сайгаков. Так, 30 апреля собрались за круглым столом представители госорганов, фермеры и эксперты, чтобы обсудить ситуацию с численностью сайгаков.

Руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахымжанов сообщил, что сейчас в регионе насчитывается более двух миллионов сайгаков вместе с приплодом, хотя согласно нормам их должно быть не больше 500–550 тысяч голов. В прошлом году их было около 1,6 миллиона. По его словам, сайгаки живут недолго — около 5–6 лет, но естественной смертности недостаточно, чтобы сдерживать рост популяции. В этом году уже собрали и утилизировали около 600 погибших животных. Однако без регулирования численности есть риск распространения инфекций и даже массовой гибели животных.

Также было отмечено, что из-за нехватки воды сайгаки поменяли свои маршруты и места обитания. Сейчас их стало слишком много, и это вредит земле — она истощается. Участники встречи предлагали не только сократить численность животных, но и через СПК помочь фермерам восстановить хозяйства. Иначе, по их словам, до 60% аграриев могут бросить работу на этих землях и искать другие способы заработка.

Власти пообещали рассмотреть все предложения и принять меры, чтобы поддержать фермеров и решить проблему с численностью сайгаков.

О необходимости регулирования численности сайгаков говорят давно: в 2023 году был снят 25-летний запрет на отлов животных, и животных начали отстреливать, однако позже отстрел приостановили. Общественники и зоозащитники выступили против таких методов регулирования популяции.



