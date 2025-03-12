Фонд Перизат Кайрат принудительно ликвидируют

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

Из материалов дела следует, что первичная государственная регистрация юридического лица проведена 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Перизат Кайрат. Однако почерковедческая экспертиза показала, что за девять человек подписывалась Перизат Кайрат.

– Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в суде Астаны.

Напомним, в ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. По версии следствия, на похищенные средства подозреваемая купила множество элитной недвижимости, машины представительского класса, дорогую одежду, украшения, обувь и сумки.

В феврале 2025 года стало известно об ещё одном уголовном деле – её подозревают в мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.