Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Фонд Перизат Кайрат принудительно ликвидируют

Соответствующее решение вынес суд Астаны.
Арайлым Усербаева
Фонд Перизат Кайрат принудительно ликвидируют

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

Из материалов дела следует, что первичная государственная регистрация юридического лица проведена 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Перизат Кайрат. Однако почерковедческая экспертиза показала, что за девять человек подписывалась Перизат Кайрат. 

Главный баннер

– Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.  Решение не вступило в законную силу, - сообщили в суде Астаны. 

Напомним, в ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. По версии следствия, на похищенные средства подозреваемая купила множество элитной недвижимости, машины представительского класса,  дорогую одежду, украшения, обувь и сумки. 

В феврале 2025 года стало известно об ещё одном уголовном деле – её подозревают в мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью. 

хищение благотворительность благотворительный фонд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article