Француза и немца задержали на Байконуре за попытку сделать фото ракетоносителя

По данным канала, двое мужчин были застигнуты со смартфонами у ракетоносителя. Они объяснили, что являются туристами и прибыли на Байконур для осмотра. Однако их задержали и доставили в отдел. На 21-летнего француза Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего немца Юлиана Карла-Юргена Поренца составили административные протоколы и поместили под стражу.

Правоохранители задержали француза и немца на Байконуре за попытку снять ракетоноситель «Энергия», сообщает Telegram-канал SHOT. По словам иностранцев, которые шли в сторону стенда динамических испытаний, они являются туристами и приехали посмотреть на легендарный космодром. Так, вместо фотографий они оказались под стражей и в ближайшее время предстанут перед судом.

Ранее на территории Байконура были задержаны трое иностранцев: 26-летний гражданин Бельгии и двое граждан Нидерландов в возрасте 25 и 29 лет. Они пробрались к монтажно-заправочному комплексу, где их заметили сотрудники полиции.

В июне текущего года произошёл трагический случай: неподалеку от Байконура скончался от обезвоживания 25-летний француз Анджело Алебета. Он вместе с другом шел по казахстанской степи и фотографировал здания. Предполагается, что это были диггеры, интересующиеся выведенными из эксплуатации заглубленными объектами на Байконуре. ТАСС сообщал, что молодые люди не пытались проникнуть на космодром, и инцидент произошел на неохраняемой территории.

Эксперты считают, что для иностранных туристов не составляет особых трудностей легальное посещение космодрома. Туристы могут оформить тур через специализированные агентства. Чаще всего на Байконур незаконно проникают, чтобы увидеть легендарные советские космолёты «Буран».

Напомним, с первого декабря 2023 года для казахстанцев действует упрощённый порядок въезда в Байконур. Въехать в город можно через контрольно-пропускной пункт. На нём проверяют все документы, включая пропуск на посещение. Раньше его выдавали после подачи заявки только с обоснованием причины посещения города. Город Байконур и одноимённый космодром вместе образуют комплекс, арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.