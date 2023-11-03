С первого декабря для казахстанцев будет действовать упрощённый порядок въезда в Байконур, сообщает Qyzylordatv.kz.

Въехать в город можно через контрольно-пропускной пункт. На нём проверяют все документы, включая пропуск на посещение. Раньше его выдавали после подачи заявки только с обоснованием причины посещения города.

— В соглашение внесли изменение. А после долгого изучение принято решение: в пилотном режиме с первого декабря на КПП будут выдавать пропуска гражданам Казахстана, – прокомментировал спецпредставитель президента Кайрат Нуртай.

Город Байконур и одноимённый космодром вместе образуют комплекс, арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. Там проживают более 76 тысяч человек, свыше 39 тысяч из них имеет гражданство РК.