Даше было четыре месяца, когда в съёмном доме, где она жила с родителями, случился пожар. Её чудом спасли врачи. У ребёнка обгорело лицо и руки, девочка осталась инвалидом. Кроме того, Даша перенесла уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой ручке ей ампутировали четыре пальца.

Малышке в дальнейшем предстоит перенести пластическую операцию. А пока ей необходимы дорогие мази и лечение, чтобы лицо не тянуло рубцами. Даша перестала посещать детский сад, потому что из-за плохой погоды у неё болят руки.

Фото предоставила Людмила Жукова

— Дочь чувствует себя нормально, но жалуется, что чешется лицо. На погоду сильно болят руки. Особенно там, где нет пальчиков. Смотрю на неё и плачу: за что ей всё это? Врачи сказали, что операцию пока сделать не могут, нужно ждать, их и так много было. Мази помогают, но их очень много уходит. Один тюбик стоит 30 тысяч тенге, а таких на два месяца необходимо 30 штук. Их ещё заказывать нужно, здесь такие не продают. Я — многодетная мать одиночка, живём с детьми на пособие, временами подрабатываю. У нас не хватает финансов на покупку дорогостоящих лекарств, — рассказала мама девочки.

Чтобы докупить недостающие лекарства, необходимо собрать 900 тысяч тенге.

Все, кто желает помочь со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400 4301 3911 3978. Он привязан к номеру +7 (707) 804 12 16. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Дарьи.