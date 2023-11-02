По данным «Казгидромета», третьего ноября ночью и утром на западе ЗКО ожидается туман. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.