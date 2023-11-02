Водитель Hyundai Accent проехал по улице Курмангазы на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего пешехода, передаёт Polisia.kz. Авария произошла 26 октября в 21:40.

Подростка доставили в больницу.

Как выяснилось позже, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».

Кроме этого, возле ТД «Променад» стражи порядка остановили другого водителя Hyundai Accent. Он вызвал подозрение полицейских. При проверке документов выяснилось, что это 29-летний житель Уральска, который был пьян и ездил за рулём без документов.

Оказалось, что 24 сентября 2021 года водитель был пожизненно лишён водительских прав. Медицинское обследование показало, что он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.