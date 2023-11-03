ТЭЦ-2 в Алматы перейдёт на газ в 2026 году

ТЭЦ-2 в Алматы перейдёт на газ в 2026 году, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана. Глава ведомства прибыл в Алматы и посетил станцию.

Представители ТЭЦ-2 доложили министру, что подрядчик уже определён и начал работы. Их активная фаза начнётся в 2024 году с завершением до конца 2026 года.

— На ТЭЦ-2 завершён капитальный ремонт котла № 3 и турбин № 1, 2. На завершающей стадии капитальный ремонт котла № 5. В целом, по АО «Алматинские электрические станции» ремонтная кампания завершится в конце ноября. На всех ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях, — говорится в сообщении.

Осенью 2021 года Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую ТЭЦ-2 и дал старт работам по переходу на газ. Ожидается, что выбросы в атмосферу должны сократиться более чем в 15 раз.