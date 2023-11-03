Аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов пройдёт в Уральске. Об этом сообщается в -аккаунте акимата города.

Аукцион начнётся 15 ноября в полдень по времени столицы на портале gosreestr.kz.

— На аукционе выставят 11 земельных участков для коммерческой деятельности в Уральске, посёлках Зачаганск, Деркул и Круглоозерное. Регистрация участников начинается со дня публикации и заканчивается за пять минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

Фото с сайта городского акимата

Ранее земельные участки на 179 млн тенге ушли на аукционах в ЗКО.