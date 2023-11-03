Казахстан претендует на выход в Евро-2024. Какие коэффициенты на сборную и её соперников

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает коэффициент 7 на выход Казахстана из группы. Коэффициент Tennisi на выход Дании равен 1,02, а Словении – 1,11.

После восьми туров у Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана – 15. В девятом туре 17 ноября в 21:00 начнется матч Казахстан – Сан-Марино, а в ночь на 18 ноября в 01:45 Дания примет Словению. В десятом туре в ночь на 21 ноября в 01:45 стартуют игры Словения – Казахстан и Дания – Северная Ирландия.

Сборная Казахстана зависит от результата матча соперников. Во встрече Дания – Словения нужна победа хозяев или ничья – тогда судьба путёвки на Евро-2024 решится в очном матче Словения – Казахстан.

В случае неудачи в отборочной группе у Казахстана будет второй шанс пробиться на Евро-2024 – через стыки в марте 2024 года. Такую возможность Казахстану гарантировала победа в группе Лиги наций-2022.

Казахстан никогда не играл в финальной стадии крупных турниров. Отборочный этап Евро-2024 стал рекордным в истории сборной – по количеству побед и очков. Команда Магомеда Адиева уже победила Данию (3:2), Сан-Марино (3:0), Северную Ирландию (дважды по 1:0) и Финляндию (2:1).

Самые нескучные ставки на все матчи отборочного цикла Евро-2024 ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

Лицензия №21029001, выданной 12.10.2021 г. КИТ МКС Республики Казахстан.

На правах рекламы