Ануар занимался благотворительной деятельностью, оказывал поддержку многодетным и малообеспеченным семьям, а также помощь в проведении праздников и мероприятий. Его дело продолжили родители Мукатаев Вениамин Кадырович и Гульнара Канапиевна.
В Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются шесть студентов, которые в прошлом году стали обладателями гранта имени Ануара Мукатаева до окончания обучения. Со всей душевной искренностью, с чистым и открытым сердцем позвольте выразить слова бесконечной благодарности за помощь, крайне важную и нужную в настоящий момент.
Слова и жесты помощи особенно ценятся, когда они своевременные. Спасибо вам за человеческую чуткость! Добрые дела не остаются незамеченными — они как маяки светят тем, кто ждёт помощи. Мы уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а дарите путёвку в жизнь. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Екі жыл бұрын жас, креативті, позитивті, депутат, кәсіпкер, меценат Мұқатаев Әнуар Вениаминұлы өмірден озды. Адал және лайықты өмір сүрген, ізгі істерінің жемісін қалдырған адам туралы жарқын естеліктер әрқашан өлімнен де күшті болады. Әнуар қайырымдылық іспен айналысты, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетті. Оның ісін ата-анасы Мұқатаев Вениамин Қадырұлы мен Гүлнара Қанапиқызы жалғастырды.
Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінде өткен жылы Әнуар Мұқатаев атындағы гранттың иегері атанған алты студент білім алуда. Таза және ашық жүрекпен, өте маңызды және қажетті көмек үшін шексіз алғыс сөздерін білдіруге рұқсат етіңіз. Адамдық сезімталдығыңыз үшін рахмет!
Игі істер назардан тыс қалмайды - олар көмек күткендерге шамшырақ сияқты жарқырайды. Сіздің үлгіңіз басқа қайырымдылық жасаушылар үшін де маңызды екеніне сенімдіміз. Көмек көрсете отырып, сіз тек материалдық құндылықтарды ғана емес, өмірге бастау бересіз. Сіздің мейірімділігіңіз бен жомарттығыңыз сізге жүз есе оралсын.
