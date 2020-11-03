Приговор вынесли сегодня, 3 ноября, в ювенальном суде ЗКО, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". Ничто не заменит ему мать - мама погибшей под катером женщины в Уральске о внуке Мама и сын погибшей Екатерины Ананьевой. Фото из архива "МГ" Дело рассматривалось в ювенальном суде, в закрытом режиме, так как на скамье подсудимых несовершеннолетний подросток.  17-летний Артем Крылов обвинялся по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году ограничения свободы. Стоит отметить, что суд проходил в упрощенном режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября находился под стражей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. 6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. 8 августа следственный суд санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники Екатерины Ананьевой простили подозреваемого. Позже выяснилось, что Артему Крылову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Уже 19 октября дело передали в суд. Гибель женщины под катером в Уральске: обвиняемому вынесли приговор Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО Жанар Ешпанова Гибель женщины под катером в Уральске: обвиняемому вынесли приговор Оглашение приговора проходило в режиме онлайн