Труп извлечен из воды и направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Машина съехала в канал в ЗКО: погиб водитель Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 31 октября в 17.00 в Акжайыкском районе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 33-летний водитель автомашины марки Volkswagen Golf не справился с рулевым управлением и съехал в Бударинский канал. В результате аварии водитель погиб в салоне авто. – Труп извлечен из воды и направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. По данному факту начато досудебное расследование (несчастный случай), - сообщили в полиции.  