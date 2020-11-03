Еще дополнительно требуется для субсидирования 1,6 миллиардов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 7 миллиардов тенге выделили на субсидирование сельского хозяйства в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 3 ноября, в региональной службе коммуникации ЗКО прошел брифинг, где заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев рассказал, что в этом году с полей было собрано на 18 тысяч тонн зерновых культур больше, чем в прошлом году. - Средняя урожайность с 228 тысяч гектаров составила 11,4 центнера. Было получено 260 тысяч тонн зерна. С урожая в этом году на хлебоприемные предприятия было поставлено 210 тысяч тонн зерна, в том числе продовольственной пшеницы третьего класса 82 тысячи тонн, четвертого и пятого класса более 100 тысяч тонн. Помимо этого, было реализовано ячменя и других зерновых культур порядка 20 тысяч тонн, - отметил Денис Умашев. Кроме того, заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО пояснил, что на элеваторах на хранении находится более 150 тысяч тонн зерна. - В области имеется восемь лицензированных хлебоприемных предприятий. Все они соответствуют квалификационным требованиям. Буквально на днях закончилось уборка масличных на 188 тысяч гектаров при средней урожайности 5,1 центнера, было получено 60 тысяч тонн продукции, - рассказала Денис Умашев. – Картофеля и овощебахчевых культур было собрано более 57 тысяч тонн. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области уже завершилась уборка зерновых культур. К тому же, показатели достаточно высокие. К слову, на уборочные и осенне-полевые работы было выделено 11 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по 167 тенге за литр. На реализацию программ по субсидированию животноводства было выделено более 7 миллиардов тенге. - На эту сумму поступило 1488 заявок. На сегодняшний день эта сумма была освоена на 100%. Еще дополнительно требуется 1,6 миллиарда тенге. Мы отправили заявку в министерство сельского хозяйства, сейчас необходимые средства запрошены, в ближайшее время ожидаем положительное решение данного вопроса, - заверил Денис Умашев. Анна СУВОРОВА