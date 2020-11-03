Нарушения были выявлены мониторинговой группой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В трех ресторанах Атырау проводили свадьбы и юбилеи Как сообщили в службе центральных коммуникаций Атырауской области, в Атырау мобильные группы выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в минувшие выходные дни. По словам проверяющих, атыраусцы проводили свадьбы и юбилеи в ресторанах «Акжол», Castle, Sultan Hall. А в ТЦ «Мурагер» посетители были без масок и на входе никто не измерял температуру. Вместе с этим, в суши-баре «Фудзи» по улице Сатпаева сотрудники работали без масок и перчаток. Бар «Бармаглот» более чем с 30 посетителями был открыт после 22.00, и магазин «Гульдияс» в поселке Жумыскер, который работал до 23.00, грубо нарушили режим карантина. Отметим, что рейдовые мероприятия в Атырау проводятся ежедневно. В области работают 110 мобильных групп. Фото предоставлено службой центральных коммуникаций Атырауской области  