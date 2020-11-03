Пожар произошел 2 ноября в Шынгырлауском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 тонн сена загорелось в ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 2 ноября в 21.13 в Шынгырлауском сельском округе, в крестьянском хозяйстве агрофирма «Жарас», на открытой территории сгорело 150 тонн складированного сена на площади 500 квадратных метров. - Пожарные-спасатели перенесли часть грубого корма в другую сторону, предотвратив его возгорание. Причина пожара устанавливается. Пожар был  ликвидирован в 00.18, - сообщили в ДЧС ЗКО. Департамент по ЧС ЗКО рекомендует складировать грубые корма (сено, солому и другие сгораемые материалы) в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.

sAw2zjDXxb0

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО