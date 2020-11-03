Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица, которые своей активной гражданской позицией, добрыми делами и поступками вносят вклад в решение социальных и общественных проблем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гранты выделят волонтерам в Уральске Как сообщила председатель ассоциации деловых женщин ЗКО Жансулу Туремуратова, «Караван доброты-2020»- республиканский конкурс, направленный на активизацию гражданской инициативы и укрепление нравственных ценностей, таких как доброта, милосердие, гуманизм и забота. – Конкурс проводится на ежегодной основе и предусматривает вручение участникам конкурса, удостоенным званий лауреатов по номинациям, статуэтки и дипломы. Организаторами являются фонд Нурсултана Назарбаева, ассоциация деловых женщин Казахстана, АО «ЛОК «Оқжетпес» медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан, агентство «Хабар» и республиканский телеканал "КТК". Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица, которые своей активной гражданской позицией, добрыми делами и поступками вносят вклад в решение социальных и общественных проблем. Номинирование для участия в Конкурсе может осуществляться путем выдвижения от имени физического либо юридического лица, - рассказала Жансулу Туремуратова. Исполнительный комитет принимает и рассматривает заявки участников, проверяет достоверность подтверждающих благотворительную деятельность документов и представляет документы на рассмотрение. Награждение будет проводиться по пяти номинациям: "Асар", "Туған жер", "Батыл жүрек", "Мейірім жолында" и "Қайырымдылық тарихы". Поиск участников и сбор материалов будет проводиться с 1 октября до 15 декабря. Отбор участников - с 15 декабря 2020 года по 15 января  2021 года.  Комиссия определит победителей до 10 февраля. Церемония награждения лучших состоится 26 февраля следующего года.      