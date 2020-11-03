Героиновая зависимость считается одной из самых тяжелых. Это связано с тем, что его химическая формула позволяет активно действующему веществу быстро проникать в нервную систему человека. Каждый человек, который впервые пробует наркотик, уверен в своей силе воле, он считает, что с первого раза привыкнуть к героину невозможно, и правильно, потому что опасность этого наркотика не в том, что с первого раза невозможно отказаться от полученного бешеного кайфа, а в том, что с первого раза его недооценили.
Как правило, героин начинает нравиться, когда человек уже привыкнет к нему. После приема дозы наркоман будет ощущать нереальную эйфорию, расслабление, кайф. Это обязательно войдет в систему. Но человек лишится самого дорогого: друзей, родных и близких. А еще останутся тяжелые последствия на всю жизнь в виде неизлечимых заболеваний.
Теперь каждый может взвесить эту чашу и решить, какое он хочет видеть свое будущее.
Немного об опиоидной терапии в Уральске
Пилотный проект поддерживающей заместительной терапии (ПЗТ) стартовал в Казахстане в 2008 году. В 10 городах республики при наркологических диспансерах были открыты пункты выдачи метадона. В Уральске этот проект был запущен в 2012 году. Он до сих пор существует и финансируется из Глобального фонда.
Журналистам «МГ» удалось поговорить с наркоманами, которые стали участниками этого проекта. Они рассказали, что их заставило употреблять героин, и как сложилась их судьба после привыкания к наркотику. По этическим соображениям имена участников программы ПЗТ были изменены.
Наркоман-бизнесмен с 20-летним стажем
Участник метадоновой терапии 49-летний Виталий начал употреблять героин с 2000 года. По его словам, в те времена город был наполнен опиоидным наркотиком.
- Мой образ жизни однажды подтолкнул меня попробовать героин. Я занимался торговлей, всегда был при деньгах. На тот момент была семья: жена и двое прекрасных детей. Но как и у всех были проблемы, не все так гладко как хотелось бы, я искал способ расслабить себя и нашел. Алкоголь меня не привлекал, я решил попробовать героин. Сначала нюхал его. Почему именно героин? Потому что он компактный, не надо искать каких-то приспособлений. Вынюхал в любом месте и все, - вспоминает Виталий.
С его слов, когда город только присаживали на героин, в каждом районе жили те, кто давал наркотик помногу. Тогда можно было купить за 3 тысячи тенге целую ложку «наслаждения». А если судить по чекам (чек - на сленге наркоманов доза наркотика), то доза стоила 500 тенге, или 1 грамм героина – 3 тысячи тенге.
Привыкание наркотик вызвал у мужчины не сразу, бывали длительные перерывы.
- Начинаешь употреблять его не каждый день, один раз в неделю. А потом это входит в систему, и организм начинает просить дозу. Тут уже выступает не твое желание, а потребность организма. Если ты не примешь наркотик, ты не будешь здоровым и адекватным человеком, ты не сможешь ни работать, ни общаться. Если ты ни разу не болел, то первая «ломка» проходит достаточно легко. Ну, знаете, я могу это объяснить так: вот взять, к примеру, коронавирусную инфекцию, если вы ни разу не болели, то не знаете, как будет протекать заболевание. С наркотиком примерно также, возможно, у вас будут симптомы похожие просто на простуду: недомогание, головная боль, насморк, температура, ломота костей. С первой "ломкой" борется ваш иммунитет, он еще не потерян, - говорит наркоман с 20-летним стажем.
Мог купить дозу в любой момент
После первых двух лет употребления наркотика у Виталия был перерыв примерно один год. Мужчина даже не понял, как прошли первые "ломки". Он сравнивает это с обычной простудой. Но со временем, эффект "ломок" превосходил все ожидания.
- Ее не сравнить с зубной болью. Неадекватность от этой гадости обеспечена, даже если вы будите лежать в луже и там же ходить в туалет. Прошло время, получилось так, что я снова взялся за свое. Однако в 2006 году понял, что зависимость стала мешать работе. Решил лечь в больницу. Именно в этот момент признался своей жене, что у меня есть такой недуг. Отреагировала она негативно. Наркотики, в принципе, никогда не мешали нашим отношениям в семье. Я никогда не повышал голос на детей, да никто даже дома и не догадывался, что я наркоман. Никогда не привлекался ни к административному наказанию, ни к уголовному. Все было ровно, - рассказывает бизнесмен.
Виталий говорит, что после первого похода в стационар он стал постоянным пациентом наркодиспансера.
- Избавлялся от зависимости в больнице, но все равно снова и снова начинал употреблять. Катание взад-вперед длилось до 2008 года. После этого снова был перерыв, примерно 5 лет. Жизнь приготовила для меня еще одно испытание - я расстался с супругой. Да это, наверное, черта характера, не выдержал, подсел на иглу. Кстати, причиной расставания были не наркотики и не нехватка денег, тут другие обстоятельства. Я никогда не продавал из дома вещи, дом был полная чаша. Может быть, это и не отразилось на семье, потому что я мог себе позволить купить дозу в любое время, один звонок - и вопрос решен. Может, благодаря этому никогда и не было семейных скандалов. Хотя зависимость очень мешала мне по жизни, - делится участник проекта ПТЗ.
Метадон спас меня
Виталий говорит, что ему пришлось оставить свою пагубную привычку после того, как героин перестали поставлять в Уральск.
- В 2015 году я пришел в наркодиспансер и стал участником программы опиодной заместительной терапии. Метадон, несмотря на то, что является, по сути, наркотиком, не вызывает эйфорию, от него не бывает ломок. Ты ведешь нормальный и полноценный образ жизни, ходишь на работу, планируешь свои выходные. Тяга к наркотикам оседает, а если даже примешь дозу, тебе от этого не холодно, не жарко, нет никакого кайфа, метадон блокирует все эти ощущения. Как и любой другой наркотик он вызывает привыкание. Но тут уже каждый индивидуален. Если ты сам не откажешься, тебя никто не заставит это сделать, - говорит Виталий. – Почему я выбрал метадон? Почему я все же не перешел на другой наркотик? Сейчас я жив, а если бы продолжал свой прежний образ жизни, думаю, побеседовать с вами мне бы не удалось.
Несмотря на горький жизненный опыт, Виталий после расставания с супругой поддерживает теплые и дружеские отношения со своими детьми. Он с гордостью и умилением делится их успехами.
- Вместе мы не живем, сын и дочка за границей, но мы очень часто созваниваемся. Дети у меня очень умные. Сын живет в Китае, знает 7 языков. Дочь тоже за рубежом, учится, старается, строит светлое будущее. Наверное, всем интересно, как я говорю на тему наркотиков с детьми? Ответ один: «Никак!» Это запретная тема для нас, и я лишь только даю советы, а дети сами делают свой выбор. Они советуются со мной, я лишь подсказываю, как поступить в той или иной ситуации. Я считаю, что на моем примере у них никогда не возникнет желания стать наркоманами, - уверен мужчина.
Счастье не в героине
Виталий в настоящее время также работает на себя. Он обеспечен всем. Но перед ним стоит новая задача - отказаться от метадона.
- Героин сжигает сосуды, от этого появляется масса других заболеваний. Постоянное употребление можно сравнить с допингом. Героин - это не вкусно, он горький как хина. К метадону я тоже привык и пока не могу отказаться, но, думаю, все впереди, - с надеждой говорит Виталий.
Во время диалога у журналиста возникло много вопросов к собеседнику. Виталий спокойно делился жизненным опытом и даже дал совет начинающим наркоманам.
- Задумайтесь, нужно ли ломать свою судьбу? Каждый заслуживает счастья, поверьте, счастье не в героине. Проживите свою жизнь достойно, - сказал мужчина. - Наркоман не может работать и колоться, все равно наступит момент, когда будет негде взять или не на что купить. Тогда ваша жизнь пойдет под откос.
И на вопрос, можно ли избавиться от героиновой зависимости самостоятельно, Виталий ответил:
- Я вижу только такой вариант: пристегнуть себя наручниками к батарее и все. Это приведет только к одному - либо человек выживет, либо нет.
Все началось с трамадола
Еще один участник метадоновой терапии 27-летний Анатолий начал употреблять наркотики в 16 лет.
- Тогда я только поступил на первый курс, из меня должен был получиться неплохой юрист. Новые знакомства, новые друзья, все было так интересно. Отца у меня на тот момент уже не стало, я жил с мамой и страшим братом. Как-то в компании своих друзей мне предложили попробовать трамадол. Я не отказался. Когда жуешь таблетки за 200 тенге, ты никак не думаешь, что это может быть наркотик, от которого такие серьезные последствия. Зацепила эйфория. От него не устаешь, не спишь, становишься более сосредоточенный. Поначалу стоит тебе проспаться и все, живешь обычной жизнью. Но со временем от нехватки наркотика начинается ломка. И ты даже не понимаешь, что это ломка. Вроде как будто немного приболел, не более того, - говорит Анатолий.
Купить можно из любой форточки
Молодой мужчина рассказал, что этими таблетками заполонен весь город и достать его не составляет особого труда.
- У нас город заполнен трамадолом и "тропиком" (глазные капли Тропикамид - используются при хирургических манипуляциях и в диагностических целях - прим. автора). Если раньше препарат покупали только в аптеке без рецепта врача, то теперь его реализуют прямо на дому, где угодно, с любой форточки. Спустя пару лет, проведенных на трамадоле, мне захотелось большего. Ведь окружение - одни наркоманы, ты не думаешь о завтрашнем дне, постепенно я начал колоться – перешел на мак. Где-то с одного килограмма мака вываривается один грамм. Примерно две дозы стоили 5 тысяч тенге. Его вываривают с растворителем и потом колют в вену, - объясняет участник проекта ПЗТ. - От мака ощущения были посерьезнее, еще больше кайфа, ты виснешь. Родные первые пять лет вообще не замечали, что я употребляю. Да этого и не заметишь, честно говоря. Но потом скрыть это было невозможно, я обратился за помощью к медикам. Мама, она как и все мамы, от такой новости была в шоке. А брат тоже употреблял, для него это было не ново.
В мыслях только уколоться
Анатолий рассказывает, что употребление наркотиков – это очень страшно, в голове только одна мысль – уколоться. Он говорит, что лучше не пробовать этого, потому что впереди любого наркомана ждет "сюрприз" - невыносимая боль при "ломках", от которой хочется только умереть.
- Когда ты на игле, у тебя всегда найдутся деньги на дозу. А сейчас я употребляю метадон, и денег почему-то нет, - шутит участник заместительной терапии. – С помощью этого проекта я начал жить, отвык от инъекций. Если даже сейчас сварить мак, он тебя не накроет, смысла нет. Наладились отношения в семье, наконец-то нормально разговариваем с мамой. Я начал работать. Появились карманные деньги. Все по-другому. Еще пять лет назад, когда я пришел в эту программу, я весил 54 килограмма, а сейчас за 70, это говорит о чем-то. И да, я перестал общаться с теми, кто по-прежнему на игле.
Появились новые наркотики
У Анатолия остались шрамы от инъекций на руках. Только сейчас к нему пришло осознание того, что он жил неправильно, и только сейчас он о многом сожалеет, но прошлое не вернешь. Мужчина рассказал о новых наркотиках, на которые по счастливой случайности не подсел, потому что стал участником проекта ПЗТ.
- Сейчас есть новый вид наркотиков - соль. Это разновидность синтетического наркотика, иными словами химия. Если объяснить доступным языком, то эффекта от новых пришельцев больше. Наркотическое вещество действует на интеллектуальные способности человека, спустя определенное количество приёмов постепенно исчезает память, человек забывает, что он хотел сделать минуту назад, еще через некоторое время он начинает сомневаться в своих действиях, он не понимает, что происходит. Далее процессы только усугубляются. Нарушается речь, «солевой» наркоман забывает слова. Появляются галлюцинации. Психологическая зависимость от них просто нереальная, когда ты только представляешь, что ты употребишь, тебя уже начинает трясти. Начинается «моросня», - рассказывает Анатолий. – Такие наркотики продают с осторожностью. То есть если ты потенциальный покупатель, то на просторах интернета без труда ты можешь найти продавца. Потом оплачиваешь за дозу и тебе просто оставляют "закладку", прикопанную в землев определённом месте в определённом месте. То есть ты даже не видишь продавца. Тебе скидывают место, геолакацию, где оставили наркотик и все. Между прочим, жалко тех, кто подсел на них, думаю, последствия буду очень серьезными, без больницы тут точно не обойдешься.
Врач психиатр-нарколог кабинета поддерживающей заместительной терапии Областного центра психического здоровья Алтынай Гумарова
Как выявить наркомана?
Врач психиатр-нарколог кабинета поддерживающей заместительной терапии Областного центра психического здоровья Алтынай Гумарова работает с наркозависимыми уже более 20 лет. Она о своих подопечных рассказывает с особой любовью и гордится теми, кто смог успешно выйти из проекта.
Первый вопрос, на который ответила Алтынай Гумарова, как выявить наркозависимого человека?
- На улице их вряд ли отличите, иной раз к нам приходят мамы со своими детьми, когда тем нужна уже помощь медиков. И на мой вопрос, почему они не пришли раньше, многие говорят, что вообще не замечали, что ребенок подсел на наркотики. То есть порой самые близкие люди не замечают всего этого. Обычно человек становятся лживым, скрытным, пропадают из дома ценные вещи. Как правило они носят даже в жаркую погоду вещи с длинными рукавами, чтобы скрыть части тела. Есть немного светобоязни, чаще всего они носят затемненные очки. Зачастую ведут ночной образ жизни, потому что, получив дозу с вечера, они спят до обеда, у них каждый день «день сурка». В принципе, у них не бывает хорошего аппетита. Они лишь только ищут деньги, чтобы купить очередную дозу, - рассказала врач психиатр-нарколог.
Привыкаем жить без иглы
Алтынай Гумарова работает в программе поддерживающей заместительной терапии (ПЗТ) с 2016 года. Она считает, что это программа просто необходима, потому что все же есть наркозависимые, которым эта программа очень помогла. Она рассчитана на то, что человек во время употребления метадона привыкает жить без иглы. То есть пациенты вырываются из замкнутого круга поисков наркотиков и денег. Они начинают жить как обычные люди.
Ежедневно с 8.00 до 10.00 в Областном центре психического здоровья выдается метадон. В настоящее время в метадоновой терапии участвует около 20 человек, двое из них женщины.
- Метадон-синтетический лекарственный препарат, из группы опиоидов, применяемый при лечении наркотической зависимости. Этот препарат не вызывает эйфории, «кайфа», «прихода». Он блокирует действия других опиатов. Хочу подчеркнуть, что благодаря работе органы внутренних дел, в нашем регионе нет героина с 2014 года. Однако начали появляться наркотики кустарного производства, в том числе ацетилированный опий, получаемый из мака, – рассказывает Алтынай Гумарова.
Принимаем «накайфованных»
С ее слов, на программу ПЗТ принимаются пациенты с хронической опиоидной зависимости не менее трех лет. Если у человека есть смешанная зависимость, от других наркотических веществ ("соли", МЕФ, "скорость"), то он не может стать участником этой программы.
- Также наш пациент должен быть совершеннолетним гражданином РК и должен быть прикреплен к поликлинике. Обязательное условие - наличие документов, удостоверяющих личность. Также участниками программы могут носители ВИЧ-инфекции. При отборе проводится беседа с пациентами, это программа для тех, кто «накайфовался», то есть устал от приема наркотиков и основной причиной является снятие ломок, - отметила Алтынай Гумарова. - Если пациент хочет выйти из программы, врачи под контролем плавно снижают дозу до минимума. Естественно, при отмене метадона будут ломки, повторюсь - это такой же наркотический препарат. Когда пациент выходит из программы, он ложится в стационар. Небольшие ломки будут и никуда не денутся.
Стоит отметить, что с 2013 года успешно вышли из программы и в последующем снялись с учета около 20 наркозависимых.
По данным облздрава, 35 человек устроились на работу за время пребывания на проекте, 10 - приобрели семьи.
- Когда пациенты участвуют в программе, естественно они состоят на учете. После выхода в течение одного года они каждый месяц сдают анализы, и если действительно человек перестал употреблять наркотики, то мы прощаемся с ним. Хотя раньше, чтобы сняться с учета, человек должен был отмечаться у нас пять лет. Единственный минус программы - это привязанность. Пациент должен ходить сюда ежедневно в течение всего времени. Вообще ПЗТ была создана в рамках профилактики и борьбы со СПИД. Дело в том, что метадон, который мы выдаем, питьевой препарат, необходимости в инъекции нет, - рассказывает врач кабинета ПЗТ.
Зависимость к опиатам тяжелейшая
Алтынай Гумарова считает, что нахождение участников в программе в том числе является лечением, человек во время пребывания в программе не колется, тем самым убирается риск распространения и заражения ВИЧ-инфекции. Тут помимо избавления от наркозависимости работают психологи и социальные работники, которые помогают адаптироваться в социуме.
- Я уверена в своих пациентах, те, кто у нас программе, не совершат никаких преступлений, ради дозы не ударят бабушку и не отберут у нее пенсию, не украдут телефон у ребенка, им этого не надо. К сожалению, за время работы проекта более 40 пациентов по разным причинам не смогли удержаться в программе. Один из самых молодых участников программы на сегодняшний день - 27-летний пациент с 10-летним стажем приема наркотических средств. И старожил нашего проекта - пациент предпенсионного возраста с 40-летним стажем употребления наркотиков. Самый короткий срок, за который пациент успешно покинул метадоновую терапию, это приблизительно два года, - говорит Алтынай Гумарова. - Как говорил мой пациент, если появится героин, я маму продам, то есть зависимость к опиатам тяжелейшая. Пациентам бессмысленно ставить какие-либо приоритеты, это им неважно. Психоактивные вещества входят в биохимическую реакцию нашего организма. А организм, в свою очередь, состоит из химических процессов. Наркотик становится одним из звеньев этого процесса, он необходим организму как вода и еда, развивается процесс привыкания, - говорит Алтынай Гумарова.
Метадон помогает избавиться от зависимости
Врач кабинета ПЗТ рассказывает, что большая часть пациентов имеет ошибочное мнение о метадоновой терапии.
- Это в первую очередь неинформированность и неграмотность. Пациенты утверждают, что подсядут на метадон и выйти будет очень трудно. Это ошибочное мнение, также человек будет выходить и из героиновой зависимости, и из маковой. Но доза контролируемая, покупать ничего не надо, те, кто здесь, экономят свое время и нет риска заразиться СПИДом. У метадона длительное действие, он дольше сохраняется в организме. Если героин выводится из организма в течение 5-6 часов, то метадон - в течение 12-24 часов. Также наркозависимые жалеют себя, и когда они пытаются "завязать", то например, после прекращения героина или мака, пытаются «подлечиваться» другими препаратами, в том числе трамадолом. Это все равно приводит к тому, что человек возвращается к исходному наркотику. А при прекращении метадона этими препаратами не «подлечишься», - пояснила Алтынай Гумарова.
Можно ли привыкнуть к героину с одного раза?
- Если наркотик принимается из любопытства, то, скорее всего человек, не будет его употреблять в дальнейшем. Но привыкание развивается при повторении употреблении более 3-5 раз. Все зависит от характера человека, - заключила Алтынай Гумарова.
По данным на 1 сентября 2020 года, на учете состоят 639 человек, 394 из них - инъекционные. Средний возраст наркозависимых - 35-37 лет.
Метадон для наркозависимых: благо или зло?
Издание МК RU
в 2019 году рассказало о метадоновой терапии в Казахстане.
Технологию замены «экологически чистого» героина синтетическим метадоном использовали в Европе и США с середины 1960 годов, пишет издание.
От использования метадона для лечения наркомании отказались Франция, Германия, Австрия, Швейцария и США. Пилотный проект опиоидной заместительной терапии запрещен в России, приостановлен в Узбекистане, а остатки препарата переданы в нашу страну в качестве гуманитарной помощи. В Кыргызстане депутаты не поддержали строительство завода по выпуску этого наркотика.
В целом мировая общественность неоднозначно относится к такой заместительной терапии. Наркотик метадон — аналог героина и морфина, запрещен Конвенцией ООН к применению в медицинских целях. Также в 1989 году ПАСЕ приняла обращение, призвав правительства всех стран мира запретить его любое использование в медицинских целях, так как от него умерло больше наркоманов, чем от героина. Героин ведь тоже в свое время был изобретен для лечения морфиновых наркоманов и сокращения их количества, но породил еще большее количество героиновых наркоманов.
По словам автора, споры об эффективности заместительной терапии идут до сих пор. По мнению врачей-наркологов, он не излечивает от наркотической зависимости на все 100%. В то же время позволяет облегчить жизнь пациентам — вернуть их в общество, контролировать риски заражения неизлечимыми заболеваниями и существенно снизить уровень преступности. При правильно организованном лечении пациент получает медицинский метадон в определенной дозе и под контролем врача совершенно бесплатно, а не «грязный» уличный наркотик, который может быть опасен для здоровья и жизни. Один из плюсов метадоновой терапии — благодаря применению пероральным способом удается удерживать распространение ВИЧ.
В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом заявляли, что пациенты, которые находятся на заместительной терапии, имеют положительные результаты. Да и две проведенные экспертные оценки по реализации терапии (последняя осуществлялась международными экспертами из Колумбийского университета в 2012 году) это подтвердили: многие пациенты обрели семью, работу, перестали думать о поиске наркотиков, в общем, вернулись в общество. Некоторые из них и вовсе отказались от употребления наркотиков и теперь помогают другим.
Сами наркозависимые, участвующие в проекте, говорят, что если программу закроют, то они вновь пойдут на улицу — искать героин.
