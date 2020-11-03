Татжан Утемисов будет освобожден от должности с 10 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО сельский аким устроил пышную свадьбу сыну в ресторане (видео) 3 ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. Аким области Гали Искалиев поинтересовался, подтвердился ли факт пышной свадьбы сына акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района Татжана Утемисова. Руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев сообщил, что с 9 октября по 9 ноября сельский аким находится в очередном отпуске. – По этому поводу была проведена проверка. До 9 ноября Татжан Утемисов находится в отпуске. С 10 ноября он будет освобожден от должности. Вместе с тем за нарушение карантинных ограничений в отношении Татжана Утемисова был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 41 тысяча тенге, - сообщил Берик Батаев. Стоит отметить, что с 10 ноября сельский аким Татжан Утемисов покинет государственную службу. Напомним, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео со свадьбы, снятое гостями на камеру.На камеру была снята свадьба, которую праздновали в ресторане. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района. Однако получить комментарий от чиновника корреспондентам не удалось. Глава региона Гали Искалиев поручил принять меры в отношении чиновника.  