Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года сотрудники управления полиции Атырау зарегистрировали 792 уголовных дела по фактам мошенничества, причем в 529 случаях преступления были совершены путем обмана пользователей информационных систем. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в последнее время растет количество случаев мошенничества в интернет сети. Для того чтобы обмануть людей, преступники используют социальные сети Instagram, Facebook, Telegram, «ВКонтакте» и OLX.KZ, Market.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz и мессенджер What's App. Они открывают фейковые интернет-магазины, страницы и сайты. - Так, к примеру, мошенник позвонил своей жертве и представился банковским служащим. Войдя в доверие, он сумел убедить пострадавшего в том, что кто-то неизвестный пытается забрать деньги с его счета, поэтому их необходимо перевести на резервный счет. А сам мошенническим способом присвоил деньги, переводя их на различные международные банковские карты – говорит заместитель начальника следственного управления Департамента полиции Атырауской области Д. Баймагамбетов. Кроме того, мошенники оформляют онлайн-кредиты через сайты различных микрокредитных организаций, используя при этом личные данные других граждан, а также открывают фейковые страницы в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», на сайтах OLX.KZ, Krisha.kz, Kolesa.kz, где публикуют различные объявления о продаже квартир, автомобилей и запчастей, одежды, обуви, аренде недвижимости. – Зная слабые места людей, они обещают помочь при трудоустройстве, получении кредитов, и даже «вытащить» из черного списка в банке. Размещая рекламу, они загружают скачанные из Интернета фотографии товаров, заманивают потребителей низкой ценой. Поймав таким образом на крючок доверчивых покупателей, просят их перечислить на кошелек «Qiwi» или номер абонента. Существуют и другие мошенничества. Аферисты делают вид, что заинтересовались товаром, который предлагается в рекламе, обещают купит его и отправить деньги на банковскую карточку. А для этого просят жертву прислать номер карты, затем прислать номера смс кодов, поступивших на их телефонный номер – якобы все это делается для того, что произвести оплату. А сами тем временем переводя деньги со счет своей жертвы на свои счета, взламывая систему интернет-банкинга, - говорят полицейские. Так, немалую сумму сумел выманить мошенник, зарегистрировавший страницу «yepessimon2020» в социальной сети Instagram. Называя себя Саймоном Симоном он познакомился с 37-летней женщиной, они стали общаться через мессенджер WhatsApp. Аферист пообещал помочь перевезти без досмотра золотые изделия и валюту через Китайскую границу, но для этого попросил отправить денежные средства на указанные им счета. Первый платеж в размере 2 800 долларов США был отправлен 28 мая на счет «Postal Saving Bank of China», первого июня на счет Bank of China. Hangzhou было отправлено уже 5 тысяч долларов США, третьего июня на счет в Postal Saving Bank Of China. Beijing был сделан перевод в размере 28 тысяч долларов США, 8 июня на счет Postal Saving Bank Of China. Beijing - 18 тысяч долларов США. В общей сложности потерпевшая сторона потеряла 58,8 тысячи долларов США, а мошенник скрылся. В связи с участившимися случаями мошенничеств полицейские Атырау напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и быть бдительными.