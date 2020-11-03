Детский сад, который посещал ребенок, закрыт на карантин, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО, в Каратобинском районе трехлетний ребенок заболел COVID-19. – Перед плановой операцией у ребенка был взят ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Он посещал дежурную группу детского сада. В данный момент дошкольное учреждение закрыто на карантин. У всех детей и работников взяты анализы, результаты пока не известны, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. В здании детского сада проведены дезинфекционные мероприятия.  