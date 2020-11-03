В комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает Tengrinews.kz. Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере Фото из архива"МГ" – Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - говорится в сообщении. Ранее в Сети появилась информация о якобы задержании экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова. Напомним, 25 июня этого года Елжан Биртанов согласно указу Президента Казахстана был освобожден от должности министра здравоохранения. Ранее Елжан Биртанов объяснил причину своей отставки. На тот момент экс-министр здравоохранения заболел коронавирусом. По его словам, он нуждался в дополнительном лечении из-за осложнения в виде пневмонии. Новым главой Минздрава стал Алексей Цой, который занимает этот пост по настоящее время.  