Кроме этого, приложение даст возможность отслеживать местонахождение заболевших COVID-19, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО разработают приложение, которое будет оповещать о результатах ПЦР-тестирования Иллюстративное фото из архива "МГ" 3 ноября в областном акимате состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции по ЗКО. Как рассказал руководитель управления информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО Сакен Нуртазаев, республикой разработаны два приложения, которые будут отслеживать и информировать население об угрозе распространения коронавирусной инфекции. – По поручению акима области в апреле был создан ситуационный центр. Сейчас мы добавили электронную систему управления, со вчерашнего дня она начала работать. Республика предлагает нам два приложения - это Saqbol и Zertteu. С разработчиками Zertteu я разговаривал, у них не те функции, что и у Saqbol. Получается, они скидывают нам два приложения, я считаю, что оба устанавливать нет смысла. Как только мы определимся, нужно будет населению говорить, какое из них нужно скачивать, - сообщил Сакен Нуртазаев. Аким области Гали Искалиев поручил разработать систему, которая будет автоматически осведомлять человека о том, что его ПЦР-анализ дал положительный результат. – Жители у меня спрашивают, почему мы не автоматизируем получение результата ПЦР-теста. Ведь прежде чем результаты выходят, сотрудники лаборатории куда-то в базу забивают эту информацию. В первую очередь это касается положительного результата. Ведь прежде чем человек узнает о своем положительном диагнозе, может пройти несколько часов. За это время он будет ходить по городу и заражать людей. Надо автоматизировать это, чтобы из лаборатории информация сразу попадала в базу данных, оттуда сообщением приходило на мобильный телефон человека. Гражданин должен сразу получить информацию о том, что его тест положительный и что ему нужно будет находиться дома. Я думаю, что это будет несложно, - отметил Гали Искалиев. Выяснилось, что в приложении SmartUralsk также можно включить уведомление о том, что человек находится на карантине. – У нас функционал готов, и мы можем это сделать. В городе есть восемь лабораторий, мы с ними отработаем. Касательно отслеживания, хочу отметить, что у нас есть приложение SmartUralsk. Мы в постановлении это прописали, если челочек заболел, он должен скачать это приложение и включить уведомление о том, что он на карантине. Здесь нужно ужесточить контроль, и заболевшие люди обязаны скачать это приложение. Все инструменты уже готовы. Нужно просто определиться с приложением, - добавил Сакен Нуртазаев. Глава региона подчеркнул, что в постановление главного санитарного врача нужно будет включить пункт, который будет обязывать заболевшего COVID-19 скачать приложение и не выключать его. – Мы должны видеть эффективность этих мер, - заключил Гали Искалиев.    