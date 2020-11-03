Мужчина находится в реанимации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытую черепно-мозговую травму получил велосипедист в результате ДТП в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября в 8.30 по улице Курмангазы. Водитель припаркованной автомашины Toyota, дверью задел велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От удара 32-летний велосипедист не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомашиной марки ВАЗ, за рулем которой находился 49-летний мужчина. – В результате аварии велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости слева и ушиб головного мозга. Мужчина был госпитализирован в отделение реанимации областной многопрофильной больницы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в полиции.  