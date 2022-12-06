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Социум

Глава Минторговли предложил казахстанцам сравнивать цены в супермаркетах

По словам министра, цены отличаются даже в самых популярных сетях супермаркетов, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли Серик Жумангарин посоветовал казахстанцам сравнивать цены в различных торговых точках. - Если вы купите одинаковый набор продуктов, к примеру, в Magnum и Small, ощутите разницу в стоимости. Различия в ценах есть даже в сетевых магазинах класса А, не говоря о магазинах у дома. Проводите иногда для себя такого рода эксперименты и увидите, - отметил министр в кулуарах правительства. Он добавил, что среднестатистический казахстанец покупает пр
Дана Рахметова
Глава Минторговли предложил казахстанцам сравнивать цены в супермаркетах
По словам министра, цены отличаются даже в самых популярных сетях супермаркетов, передаёт Informburo.kz.
Цена товара на кассе не соответствует ценнику: что делать жителям ЗКО
Цена товара на кассе не соответствует ценнику: что делать жителям ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли Серик Жумангарин посоветовал казахстанцам сравнивать цены в различных торговых точках.
- Если вы купите одинаковый набор продуктов, к примеру, в Magnum и Small, ощутите разницу в стоимости. Различия в ценах есть даже в сетевых магазинах класса А, не говоря о магазинах у дома. Проводите иногда для себя такого рода эксперименты и увидите, - отметил министр в кулуарах правительства.
Он добавил, что среднестатистический казахстанец покупает продукты четыре раза в неделю.
- Два раза берёт в больших форматах, делает «тяжёлые» покупки, и два раза докупает в магазине у дома, – пояснил Серик Жумангарин.
Министр также отметил, что ведомство готовит новые подходы к составлению торговой статистики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан магазин продукты

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