Глава Минторговли предложил казахстанцам сравнивать цены в супермаркетах

По словам министра, цены отличаются даже в самых популярных сетях супермаркетов, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр торговли Серик Жумангарин посоветовал казахстанцам сравнивать цены в различных торговых точках. - Если вы купите одинаковый набор продуктов, к примеру, в Magnum и Small, ощутите разницу в стоимости. Различия в ценах есть даже в сетевых магазинах класса А, не говоря о магазинах у дома. Проводите иногда для себя такого рода эксперименты и увидите, - отметил министр в кулуарах правительства. Он добавил, что среднестатистический казахстанец покупает пр