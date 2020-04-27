Руководитель управления физкультуры и спорта Каймен Есендияров опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что в ЗКО на 7 тренеров приходится 35 руководителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Добрый день, уважаемые западноказахстанцы! Примите искренние поздравления с праздником Ораза!
Я намерен поделиться с вами впечатлениями за первые 45 дней нахождения на должности руководителя Управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области. Работа не из легких, множество документов, ранее незавершенные судебные дела, собрания, обсуждения проектов строительства спортивных сооружений, контроль деятельности спортивных школ, расчеты и т.д, - написал Каймен Есендияров.
По словам руководителя управления спорта, с первых дней вступления на новую должность он провел встречу со всеми ветеранами спорта области, выслушал их мнения, принял к сведению их советы и предложения. Также он провел встречу с директорами 12 детско-юношеских спортивных школ областного центра и областной школы-интерната для одаренных в спорте детей, посетил все спортивные школы, поручил всем директорам представить в письменном виде отчет о своей работе.
- За эти 45 дней около 20 знакомых людей пришли ко мне на работу, звонили по телефону. И здесь, помимо разных советов-наставлений, у всех была одна просьба - назначить директором спортивной школы своих родственников, знакомых, и, если такое невозможно, то хотя бы назначить замдиректором. Досадно, что ни один из этих людей не попросил об оказании поддержки тому или иному талантливому ребенку или хорошему тренеру. Все желают стать только лишь директорами либо замдиректорами. В таком случае кто же будет работать с детьми, кто будет заниматься их воспитанием? Ранее, в 1991-1998 годах, когда Казахстан стал суверенным государством, мы начинали свой трудовой путь с тренерской работы, затем на должности директора спортивной школы вечером, после завершения работы снимали с себя деловые костюмы, одевали спортивные костюмы и шли в спортзал (подвал), занимались тренировками с детьми (для получения надбавки 0,5 ставки). Затем пешком добирались домой к 9 часам, чувствуя трудовую усталость. Ну, ладно, что там говорить, это были трудные времена, - пишет далее глава облспорта.
По его словам, положение нынешних директоров абсолютно другое. Директора имеют под собой служебный транспорт с водителем, рядом с кабинетом имеют секретарш-помощниц, двух заместителей (1 - по учебной части, 1 - по хозяйственной части), также в штате имеются завуч, директор здания, бухгалтер, замбухгалтера, юрист, госзакупщик, методисты (некоторые, получая пенсию, в возрасте 70 лет не уступают места молодым, не учат детей ничему, довольствуются тем, что получают зарплату), 3 охранника, начальника охраны и т.д.
Чиновник утверждает, что в одной спортивной школе на 7 тренеров приходится до 35 руководителей-охранников (не во всех школах так обстоит дело, однако во многих подобное этому положение).
В расчете на 1 тренера приходится по 7 работников.
- Не получается так, чтобы на 35 тренеров приходилось 7 руководителей. Об одном сожалел, что ни один директор после работы не остается заниматься с детьми, не тренирует их. И на это есть объяснение. Дело в том, что некоторые директора не занимаются ни одним из видов спорта, которые популяризуются в руководимой им школе. Тогда чему он может научить детей?! Больше всего был удивлен при посещении школ тому, что рядом с директором и 2 замдиректорами рядом находился молодой человек, который на вопрос о том, кем он работает ответил, что работает руководителем охранников. Странно, если он сам охранник, к чему ему руководитель? - задается вопросом Каймен Есендияров.
Он заявляет, что проведя исследование, понял, что львиная доля средств (50-60%), выделяемых государством на спорт (тренер и спортсмен), уходит на содержание руководителей, директоров.
- При таком раскладе как может развиваться спорт, на какие средства будут содержаться спортивные сооружения, построенные государством? Поэтому замечаю, что для сохранения спортсооружений вынуждены временно передать их на доверительное управление гражданам, имеющим финансовое состояние, искренне болеющим за судьбу этих видов спорта (на 5 лет, без права дальнейшего выкупа). Это не затея какого-либо отдельного лица (акима, руководителя управления) продажи зданий кому-то (родственникам, знакомым), наоборот, является желанием по возможности сохранить здания и использовать во благо народа. Не обессудьте, если в адрес некоторых людей были сказаны нелицеприятные слова, это было сказано в рабочем порядке. Я был вынужден сказать обо всем честно, поскольку душой болею за судьбу спорта своего края! Прошу ко всему отнестись с пониманием, - резюмировал руководитель управления физкультуры и спорта.
Напомним, Каймен Есендияров был назначен на должность руководителя управления физической культуры и спорта 12 марта. Он сменил Асию Аманбаеву, которая 29 января написала заявление
на увольнение по собственному желанию. Она проработала на этой должности три года.
До 2013 года эту должность занимал Муслим Ундаганов, который в общей сложности проработал в облспорте 10 лет. Он был задержан
в марте 2013 года, в 2014 году его осудили
на 12 лет лишения свободы.
После на эту должность был назначен Азамат Бекет
, который, к слову, 9 лет проработал в департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. После ухода акима ЗКО Нурлана Ногаева в Атыраускую область, Азамат Бекет последовал
за ним. В мае 2016 года он возглавил управление физической культуры и спорта Атырауской области.
В августе 2016 года на должность главы облспорта был назначен Тимур Шаяхметов
. Однако уже в декабре этого же года он был задержан
за взятку сотрудниками департамента национального бюро по противодействию коррупции ЗКО. В апреле 2017 года его приговорили
к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уже после него главой облспорта была назначена Асия Аманбаева.
