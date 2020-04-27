Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Токаев поручил акиму ЗКО ускорить создание индустриальной зоны в Уральске Фото из архива "МГ" - Сегодня будет опубликовано мое заявление по ситуации с коронавирусом в нашей стране. Новый подход к карантинным мерам, - сообщил он. Ранее Токаев анонсировал также реформирование Министерства здравоохранения и высказался о продлении карантина в Казахстане, в том числе заразившихся коронавирусом в Алматы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2717, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.