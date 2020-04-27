Экономист, экс-глава Нацбанка Казахстана рассуждает об опыте стран, отказавшихся от самоизоляции и карантина, передает Informburo.kz со ссылкой на Youtube канал "Экономика. Верным курсом".

Бывший глава Нацбанка РК Григорий Марченко поделился мнением, почему нужно трезво смотреть на статистику и не запугивать население. "Если 4 млн человек не работают, то это обязательно скажется на ВВП" Я всем рассказываю анекдот про альпиниста в горах, который падает в пропасть. Люди кидаются к пропасти и кричат ему: "Вася, ты живой?", он снизу кричит: "Да!". Они спрашивают его: "Ты сильно разбился?". А он кричит: "Не знаю, я ещё лечу". Понимаете, с моей точки зрения, аналитики, которые сейчас дают оценки, либо торопятся, либо сами не понимают, потому что мы ещё летим. Причём летим по трём направлениям: Первое, не кончилось воздействие эпидемии коронавируса, которое будет очень болезненным для экономики. И тут как эпидемия воздействует на экономику, так и наша реакция воздействует на эпидемию. Единство и борьба противоречий ведут нас неизвестно куда. К этому ещё добавляется не всегда адекватная реакция властей, как на эпидемию, так и на принятие мер поддержки экономики. И третье, большая неясность на нефтяном рынке цен, а он для таких стран как Казахстан, Азербайджан и Россия имеет очень большое значение, потому что эти страны являются экспортёрами. И поскольку по всем трём пунктам ясности нет и мы ещё не вышли из этих трёх ситуаций, то давать какие-то оценки трудно. Правда, министр национальной экономики 10 дней назад сказал, что по их оценкам никакого особо серьёзного негативного воздействия на нашу экономику эпидемия коронавируса не окажет. Его, видимо, попросили, чтобы он сказал какие-то успокаивающие слова. Он сам успокоился и слишком постарался успокоить остальных. Сейчас Правительство выделяет пособия более чем 4 миллионам человек, которые вынужденно сидят без работы. Если месяц 4 миллиона человек не работают, то на валовом внутреннем продукте это скажется обязательно. Поэтому я воздержусь от количественных оценок, их надо будет давать в июне, когда полностью или частично закончится эпидемия. "Если эпидемии быстро заканчиваются, то главное здесь – перестать бояться" Сейчас в пяти странах, правда, небольших, типа Гренландии и Мавритании, выздоровели все заражённые коронавирусом, а в 65 странах – больше половины. При этом мы помним, как в феврале нас всех пугали три страны – это Китай, Южная Корея и Иран. Сейчас в Иране выздоровели 80%, Южной Корее – 83%, а в Китае – более 93%. То есть там этот процесс завершился. В Германии, которая была одной из проблемных стран, выздоровело уже 60%, в Швейцарии и Австрии – более 70%. В Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Австралии и Новой Зеландии тоже – по 60% выздоровевших. Если посмотреть трезво на статистику, то пик по заболевшим был 9 апреля, а по приросту умерших – 15 апреля. Мир пик прошёл. Но понятно, что в разных странах это происходит по-разному. И ещё один важный момент, который сейчас обсуждается, но которому подтверждения пока нет: многие люди утверждают, что перенесли что-то очень похожее на коронавирус ещё в январе или феврале. И таких людей во всех странах много. В России в двух случаях провели обследование на антитела. Первый случай был с проводниками поезда. Там у 5,2% были антитела. Второй случай – академик Александр Чучалин доложил Путину, что в больнице они сделали тест, 35% имели антитела. Проблема в том, что большинство специалистов говорит, что тесты на антитела не очень точные. Надо всем вместе разработать эти тесты на антитела, чтобы просто понять. Это даже не праздный вопрос, а чтобы установить: эти люди болели коронавирусом или нет. У нас много людей говорили об этом, но в Минздраве до марта утверждали, что у нас коронавируса нет. И не только у нас, но и в других странах региона говорили именно это. А в Туркменистане и Северной Корее говорят так до сих пор. Нам нужно понять, если эпидемия началась в январе, то она в конце апреля – начале мая должна закончиться. Потому что все эпидемии заканчиваются за 2-2,5 месяца. Если мы знаем, что эти эпидемии быстро проходят, то главное – надо перестать бояться. К сожалению, информационное поле и подборка новостей в интернете и на ТВ распространяют страх. Это очень плохо, потому что страх – сильное животное чувство, которое у многих людей подавляет способность размышлять рационально и управлять рисками. Если спокойно посмотреть на статистику, то можно понять, что ничего страшного не происходит. В той же самой Италии за первый квартал этого года умерло столько же людей, сколько за первый квартал прошлого. А в 2017 году в Италии умерло на 20% больше, потому что была серьёзная эпидемия обычного гриппа. Обычный грипп более заразный и более смертельный, чем коронавирус. Люди, когда видят видео про гробы, которые вывозят военные автомобили в Италии, теряют способность рассуждать. У меня у самого половина друзей реально боятся, сидят дома и считают, что они в группе риска. "Больше всего жаль дачников" В Казахстане и России не проводится анализ по странам. Например, мало говорят про Швейцарию. Там заболевших на миллион человек больше, чем в Италии, а умерших от коронавируса в три раза меньше. В Швейцарии тоже хотели вводить меры по самоизоляции. Но не получилось, потому что кантоны выступили против. У них тоже закрывали магазины, запрещали собираться. Но люди гуляли, продолжают гулять, ездят в парки. Больше всего жаль дачников, потому что они не могут выехать на дачу. Какие могут быть проблемы? Дачники мирно едут на своей машине на свой участок, там копаются и проводят свои весенние полевые работы, потом на своей же машине возвращаются домой. Они никого не заразят. Если сейчас они весенние полевые работы не проведут, то осенью особо ничего не вырастет. У нас сейчас ни в парках гулять нельзя, ни в горы сходить. Вокруг дома нарезаешь круги. Хорошо, если у тебя частный дом с участком, а если люди живут с маленькими детьми в многоэтажном доме в квартире... Их можно только пожалеть. "Самая верная стратегия – это естественная иммунизация" Есть несколько возможных реакций на эпидемию. Первая – это искусственная иммунизация населения, когда до 60% населения делают прививку. Этот путь сейчас нереален. Вакцины нет и не будет ещё полтора года, до следующей эпидемии вируса. До ноября осталось шесть месяцев. Коронавирус скоро снова придёт. Поэтому искусственная вакцинация не подходит. В Швейцарии люди двигались и заражались. Заразилось у них людей больше, чем в Италии, но в Италии только вчера впервые количество выздоровевших за день превысило количество заразившихся. Они только пик прошли, в то время как в Швейцарии уже выздоровели более 68% человек. Если сравнивать Восточную Европу и Западную, то в Восточной Европе на порядок ниже количество заражённых. Это связывают с тем, что там использовались прививки против туберкулёза и БЦЖ. Но это пока вопрос. В латинских странах, Италии, Испании и Франции высокий уровень заболевших. А в Германии, Исландии и Дании выздоровело уже более половины заболевших. Почему такая большая разница? Почему там выздоравливают быстрее, чем в других странах? Понятно, что это связано с уровнем системы здравоохранения, где-то зависит от климата. Может, есть ещё и генетические моменты. Мы этого не знаем. Времени для полноценного анализа происходящих событий у нас не было. Но пример Швеции и Швейцарии реально показывают, что самая верная стратегия – это естественная иммунизация. Всё равно 60% населения должно переболеть. При этом 80% переносят вирус бессимптомно или легко. Другого выхода нет, тем более что мы понимаем, что в ноябре придёт следующая волна коронавируса. Самоизоляция на шесть месяцев нереальна ни в одной стране, о чём у нас стыдливо умалчивалось. У нас всё это подавалось в марте-апреле таким образом, что навалился злобный коронавирус, нам нужно потерпеть, посидеть по домам, чтобы защитить стариков, а потом мы победим вирус и будем жить как раньше. Это неправда. Как раньше уже не будет. Потому что коронавирус, так же, как и обычный грипп, теперь будет с нами надолго, если не навсегда. Вакцина – ложная и обманная надежда, потому что пока вакцина будет готова, она будет от вируса 2019 года, а на дворе будет вирус 2021-го. "Главное достижение медицины – совет мыть руки" Нам сейчас все говорят: "Мойте руки". Главное достижение медицины за 170 лет это то, что надо мыть руки. Я расскажу историю про венского врача Игнаца Земмельвейса. Он работал в родильном отделении. В одном отделении бесплатно принимали роды врачи, а в другом – простые женщины-акушерки. Смертность в первом отделении была 18%, а во втором всего 2%. Земмельвейс внёс огромный вклад в медицину, заставив всех мыть руки. В том отделении, в котором он заведовал, смертность снизилась сначала до 1%, а на следующий год вообще никто не умер. Оказывается, там врачи проводили вскрытие трупов, а потом шли, не помыв руки, принимать роды. И убивали тем самым детей. Весь медицинский истеблишмент начал его гнобить, обвинять в том, что его теория не научная. Его уволили из госпиталя в Вене, потом из другого госпиталя в Будапеште. Все европейские страны его осуждали за антинаучный подход, довели до сумасшедшего дома, где он пытался вырваться из самоизоляции. Его избили охранники, и он умер от заражения крови, сепсиса. Поэтому, когда наши врачи говорят "Чаще мойте руки", они должны добавлять: "Как завещал великий врач Игнац Земмельвейс, которого при жизни гнобили и довели до смерти". Профессор Александр Неумывакин лечил советских космонавтов перекисью водорода. Раствор впрыскивали в ноздри – один раз утром и один раз вечером. Атомарный кислород убивает все вирусы. Есть метод американского доктора. Человек находится в помещении, где температура плюс 56 градусов и выше, баня по сути. Кто-то может пойти в пустыню, если есть рядом. 15 минут при температуре 56 градусов и выше, потом полчаса перерыв и ещё раз на 10 минут. Уничтожаются все вирусы. При такой температуре вирус ослабевает. Сейчас самое время проверить, работает ли этот метод. Пусть 500 человек ходят в баню, ещё 500 человек принимают перекись водорода, а другие 500 – ничего не делают. Потом посмотрим, кто из них заразится, а кто нет. Я не занимаюсь рекламой перекиси водорода и бани. Вполне возможно, это может быть сода, уксус, какие-то другие полоскания. Наши врачи должны подготовить по методике доказательной медицины несколько мер профилактики, которые бы позволяли с этим вирусом бороться. Прежде всего для того, чтобы люди их использовали и перестали бояться. Когда люди принимают меры против вируса, и те помогают, они перестают бояться. Это важно. "Неправильно сравнивать жизни и доллары" К сожалению, экономисты в России, и у нас, и на Западе пошли по неправильному пути. Было много публикаций, что нужно вводить самоизоляцию и карантин, потому что в нашем демократическом обществе жизни важнее, чем деньги и прибыль. Поэтому нужно закрывать предприятия, переводить людей на самоизоляцию, чтобы защитить группы риска. В начале к группе риска относили только стариков, потом выяснилось, что это и люди с хроническими заболеваниями, и диабетики. В США 40% умерших после заражения коронавирусом – диабетики, 27% – преддиабетики. Люди с ожирением тоже относятся к группе риска. Все "хроники": у кого-то ожирение, у кого-то диабет, у кого-то респираторные заболевания, а у кого-то старость. Но на самом деле методологически неправильно сравнивать жизни и доллары. Правильно сравнивать жизни и жизни. Минздравы должны были сделать другие оценки. С одной стороны, если мы вводим карантин и самоизоляцию, мы спасём 5 тысяч стариков, 3 тысячи диабетиков и 2 тысячи других людей с хроническими болезнями. С другой стороны, за полтора месяца карантина сколько людей умрёт от алкоголизма, бытового насилия? Об этом говорит ООН: во всех странах бытовое насилие резко выросло. Когда люди месяц сидят дома и не могут выйти даже на улицу, плюс у некоторых нет доходов, потому что в России и Казахстане 60% населения не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты, – это серьёзная проблема. Сколько людей покончат жизнь самоубийством, сколько людей с другими заболеваниями не получат квалифицированной медицинской помощи? Почти во всех европейских странах одна и та же картина. Людей с хроническими заболеваниями хотят отвезти в больницу, но их там не принимают. Все больницы отданы под коронавирус. Причём больница может быть пустой или полупустой, но они держат койки свободными. "После карантина выйдут психопаты с чистыми руками и без денег" В Казахстане 18 млн человек. В день у нас умирают по разным причинам (ДТП, инфаркт и так далее) около 500 человек. Официальная эпидемия длится уже 42 дня с момента обнаружения первого заболевшего (13 марта). За 42 дня в Казахстане от разных причин умерло 21 тысяча человек, а от коронавируса – лишь 25. Это 0,12% от общего количества смертности в Казахстане. Понятно, что каждая смерть – это трагедия для родственников и для друзей. Но статистика вещь упрямая: у нас 4 млн человек сидят дома без работы. Если мы проведём реальное исследование, то придём к мнению, что статистика говорит не в пользу карантинной самоизоляции. То есть мы как общество даже по жизням потеряем больше в самоизоляции. Я разговаривал с психотерапевтами и психиатрами, они согласились, что во всём мире никто так вопрос не ставит. Вирусологи смотрят со своей стороны, и за это им предъявлять претензии бессмысленно, но другие специалисты должны посчитать другую часть этого уравнения. Жизнь против жизней. Экономические последствия будут ужасными. И это уже сейчас очевидно. Какой будет дефицит бюджета, какие будут социальные последствия? Они будут очень тяжёлыми. Каким выйдет наш народ после этого карантина? Психопаты с чистыми руками и без денег? "Надеюсь, руководство ВОЗ уволят после этой эпидемии" Всё руководство ВОЗ после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году было уволено за то, что они раздували, как они делают это сейчас. Я надеюсь, что и текущее руководство тоже будет уволено. Вы много видели интервью с вирусологами до января этого года? Посмотрите на карту. Китай, январь. Уже в феврале все южные и восточные соседи Китая имели коронавирус: Япония, Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Австралия. При этом Северная Корея, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Непал и Бирма – ни у кого ничего не было. Где-то полтора месяца наши медики, которым задавали вопросы, не признавали ничего. Хотя по симптоматике были люди, которые чувствовали что-то похожее на коронавирус в январе и феврале. Во всём мире правительства считают, что на всё нужно реагировать. Иногда мудрость заключается как раз в том, чтобы ничего не делать. Но им это понять достаточно трудно. Тем более когда твои соседи уже что-то делают, сложно ничего не делать. Сразу крики начинаются. Спасибо Швеции и Беларуси за их устойчивость. Нельзя всем реагировать одинаково, потому что в стадном порыве могут приниматься неправильные решения. Разные стратегии – это на самом деле хорошо. Швеция, Беларусь, частично Швейцария и Нидерланды проводят интересный эксперимент на себе – естественная иммунизация. Даже если они неправы, а с моей точки зрения они правы, то, что есть разные пути реагирования, – большой плюс. И то, что у нас в отличие от Италии очень низкий уровень смертности, как раз говорит в поддержку версии об естественной иммунизации. В Тайване около 400 больных, выздоровели более 68% человек и умерло ничтожное количество людей, а в Макао вообще никто не умер. Нужно изучить опыт. С одной стороны, опыт стран с карантинным режимом, и с моей точки зрения, он почти везде не очень удачный. С другой стороны, есть опыт азиатских стран, которые вводили ограниченную самоизоляцию, удержали под контролем уровень эпидемии, у них цифры совсем другие, чем в Европе. А можно посмотреть на опыт отважных шведов и белорусов. Потом, когда придёт вторая волна в ноябре, историческая правота шведов и белорусов будет подтверждена. "Это сознательное введение людей в заблуждение" Есть три варианта развития событий. Первый: нам скажут, что коронавирус не такой страшный, как его малюют, зря мы его так сильно боялись, – и все вдруг станут такими рациональными. Ну потому что вакцины нет, самоизоляцию и карантин вводить на полгода нереально. И все понимают, что единственный способ – идти по пути естественной иммунизации. Второй вариант – вакцина, которая реальную помощь оказывать не будет, но её будут использовать как плацебо. То есть прививку сделал, и вроде теперь вирус совсем не такой страшный. Третий вариант – придумают какую-нибудь историю, что вирус сильно мутировал, и поэтому теперь он не представляет такой опасности для населения. Сейчас появились публикации о том, что будет вторая волна. Если вспомнить март и первую половину апреля, то в обществе создавалась иллюзия, что напал страшный вирус, нам нужно от него отбиться, и когда мы отобьёмся, будет нам счастье. Это неправда и сознательное введение людей в заблуждение. С одной стороны, идёт манипулирование общественным сознанием с помощью страха, а с другой стороны, не говорят, что нам предстоит в будущем. Наша задача – проанализировать опыт разных стран, которые по-разному подошли. Научиться у тех, у кого это получилось хорошо. Вторая задача – решить вопрос с профилактикой. Если бани реально помогают, то надо строить бани (а их, наоборот, закрыли), а не какие-то там модульные госпитали. Специалисты говорят, что вирус, попадая в организм, от 3 до 7 дней всё равно находится в слизистой. Опасным он становится только когда спускается вниз в лёгкие, приводит нашу иммунную систему в состояние паники, и человек, как правило, умирает от бактериальной пневмонии. Для подавляющего населения этот вирус не несёт никакой угрозы. Но люди боятся, потому что на них оказывает воздействие информационное поле. Но если этот вирус рассматривать вместо войны, то это лучше, чем война.

