Сегодня, 27 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление относительно ситуации с коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото c сайта holanews.kz
Заявление президента РК было опубликовано на сайте Акорды
.
Публикуем полный текст заявления главы государства:
Дорогие соотечественники!
С 16 марта наша страна живет в режиме чрезвычайного положения. Это время оказалось сложным для многих граждан. У кого-то упали доходы, кто-то потерял работу, кому-то пришлось поменять жизненные планы. По-человечески всем сочувствую.
Мне пришлось принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного вируса в Казахстане. Это в значительной степени удалось. Пандемия не растет в геометрической прогрессии. Действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.
В стране введены жесткие карантинные меры, приостановлена работа общественного транспорта, большинство организаций и учреждений перешло на дистанционный режим работы, проводится дезинфекция улиц и жилых объектов, все заразившиеся граждане получают медицинскую помощь.
Конечно, ситуация в разных частях страны не одинаковая. В некоторых регионах всплеск заболеваемости, по всей видимости, уже пройден. В других – динамика распространения вируса пока тревожная. Мы действуем в зависимости от конкретной обстановки на местах.
Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. Еще раз хочу заверить – в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде. В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества.
4 миллиона 250 тысяч человек получили финансовую помощь. Более 570 тысяч получили продуктовые наборы. Мы планируем обеспечить продуктами более 1,1 миллиона казахстанцев. Выделяются средства из Фонда «Біргеміз», созданного по инициативе Первого Президента – Елбасы. Активную работу ведет партия “Nur Otan”. Более 1,6 миллиона человек в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг. На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров. Необходимых продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты.
Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников.
Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысяч субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге. Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам. Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании.
Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача Министерства сельского хозяйства и акимов.
200 миллиардов тенге направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 миллиардов выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов. В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 триллионов тенге.
Это, как вы понимаете, огромная сумма. Задача Правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования. Успокаиваться на достигнутых результатах нельзя. Ситуация по-прежнему крайне серьезная. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии.
Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля.
К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего, в Алматы коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации.
Без дальнейшего соблюдения мер предосторожности могут возникнуть другие очаги инфекции. В случае одномоментного снятия карантинных мер, мы столкнемся с новой волной заболеваемости. Опасность болезни преуменьшать нельзя. Коронавирус отличается повышенной заразностью и несет в себе серьезнейшую угрозу здоровью людей. Это признает практически весь мир. Утверждать обратное – значит идти против здравого смысла или преследовать злой умысел.
С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.
В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. Наша общая задача – не допустить негативного сценария в Казахстане. Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника.
В то же время Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем.
Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы. В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования.
Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Значительно вырастает роль акиматов всех уровней. Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц. Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов.
Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам.
Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований. Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано.
В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации Правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы. Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом. При этом важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб.
Частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.
Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть. Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения.
Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать.
Вакцины от коронавируса пока нет. Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса. Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Это особенно важно в период священного месяца Рамазан. В этом году по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана нам придется отказаться от некоторых традиций, в том числе от сбора гостей на ауызашар.
Впереди также майские праздники, которые тоже придется отметить дома. Но ни один из ветеранов Великой Отечественной Войны не останется без внимания. Акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь. Перед Министерством здравоохранения стоит задача увеличить объемы тестирования минимум до 20-25 тысяч исследований в сутки, что соответствует ведущим международным стандартам.
Правительству поручается в кратчайшие сроки вывести производство отечественных тест-систем на промышленный уровень. Нам нужно принять меры по использованию имеющихся мощностей для производства иммунобиологических препаратов. Когда рецептура вакцины будет доступна, Казахстан не должен зависеть от ее поставок из-за рубежа.
В посткризисный период мы уделим приоритетное внимание развитию медицины. Эта сфера получит масштабную государственную поддержку. Правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. Надеюсь, Парламент примет Кодекс до конца сессии.
В целом уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду. Об этом убедительно высказался Елбасы на заседании Совета Безопасности 24 апреля. Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей.
Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления. Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.
Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам.
Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер.
Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были. В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно.
Кризис показал, что казахстанцы – это нация настоящих патриотов. С вашим заинтересованным участием мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений.
Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами!
Мы вместе! Біз біргеміз!
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2717, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.