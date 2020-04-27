Сейчас в инфекционной больнице с коронавирусной инфекцией находятся 113 пациентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Амангельды Каюпов на брифинге в РСК рассказал, что в ЗКО всего зарегистрировано 120 случаев заболевания КВИ (на утро 27 апреля), из них один - ребенок.
- На сегодняшний день выписано семь пациентов, на стационарном лечении сейчас находятся 113 пациентов. Из них с легкой формой 79 человек, средняя форма у 33 человек, у 4 человек диагностирована пневмония без дыхательной недостаточности, 1 пациентка находится в отделении реанимации интенсивной терапии. На сегодняшний день в области нет пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение проводится согласно протоколу, - сообщил Болатбек Каюпов.
Кроме того Болатбек Каюпов отметил, что все контактные, приехавшие на территорию Казахстана, должны находиться на карантине.
- Карантинными стационарами могут быть и немедицинские учреждения. Главное, чтобы в них имелись спальные места, постельные принадлежности и питание. Затраты несут медорганизации. Стационары укомплектованы медперсоналом. С каждым работником был проведен инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, гигиены, этики и диетологии. Имеются необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. В палатах предусмотрены средства личной гигиены - мыло, бумажные полотенца. Пациенты обеспечены одноразовыми масками. Да, мы понимаем, что условия минимальные для удобства и комфорта, однако мы просим жителей и гостей ЗКО отнестись с пониманием к создавшейся ситуации, - подчеркнул Болатбек Каюпов.
Глава облздрава отметил самоотверженную работу медиков, которые лечат больных. Медики ЗКО на сегодняшний день промониторили 16 тысяч человек, прибывших из разных регионов, через карантинные и провизорные стационары более 1500 человек. Было выполнено более пяти тысяч ПЦР-исследований.
Болатбек Каюпов отметил, что в инфекционной больнице в Уральске лечение от КВИ проходили четверо граждан Узбекистана, они были выписаны и находятся у себя на родине.
- Консул Узбекистана пообещал, что эти граждане у себя на родине будут находиться на карантине, - заключил руководитель управления здравоохранения ЗКО.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2717, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
