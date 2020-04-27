Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил об этом сегодня, 27 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Cамые высокие доходы в Казахстане у жителей Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц. - Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы, - заявил президент РК. Между тем в ЗКО помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2717, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая, а 27 апреля, режим продлили до 11 мая.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.