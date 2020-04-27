Иллюстративное фото из архива "МГ" - Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача министерства сельского хозяйства и акимов. 200 миллиардов тенге направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 миллиардов выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов. В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 триллионов тенге. Это, как вы понимаете, огромная сумма. Задача Правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования. Успокаиваться на достигнутых результатах нельзя. Ситуация по-прежнему крайне серьезная. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии, - говорится в сообщении. Напомним, указом президента режим чрезвычайного положения в Казахстане был продлен до 11 мая. Однако, Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем, говорится в заявлении президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.